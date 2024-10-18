"Страшно?": у МЗС РФ опублікували хвалькуватий пост про солдатів КНДР і швидко його видалили

У представництві Міністерства закордонних справ РФ у Владивостоці прокоментували відправлення військових із Північної Кореї, але, мабуть, усвідомили помилку і швидко видалили новину.

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У МЗС РФ прокоментували новину, що Північна Корея могла відправити своїх військових на війну в Україні. А потім видалили пост. Про це пише NEXTA Live і низка інших Telegram-каналів.

Солдати КНДР на російському полігоні

У Telegram-каналі представництва МЗС РФ у Владивостоці опублікували посилання на статтю південнокорейського агентства Yonhap, у якій із посиланням на джерела в розвідці Південної Кореї стверджується, що влада КНДР перекинула 1500 військових у Владивосток, щоб їх потім відправили на війну в Україну. Загалом, за даними видання, буде відправлено 12 тисяч осіб.

Оригінал поста Фото: Скриншот

У Південній Кореї впевнені, що північнокорейські солдати вже перебувають на російських військових базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську. Як пише Yonhap, скоро вони вирушать на передову. У МЗС РФ перепостили новину про це з ремаркою: "Страшно???".

Пост було швидко видалено Фото: Скриншот

Але після того, як постом поділилися інші Telegram-канали, зокрема пропагандистський Mash, пост МЗС РФ швидко видалили.

Пост МЗС РФ встигли перепостити інші Telegram-канали Фото: Скриншот

Тим часом військові з Північної Кореї вже проходять навчання в РФ. Очевидці зняли, як вони строєм ідуть на полігон.

А OSINT-аналітики вирахували полігон у Росії, на якому тренуються солдати з КНДР. Виявилося, що це полігон біля села Сергіївка в Приморському краї, де дислокується 127-а МСД ЗС РФ. Від цього населеного пункту до кордону з Північною Кореєю менше 300 км.

Нагадаємо, у Кремлі офіційно не повідомляли про відправлення військових із Північної Кореї на війну в Україну. Але Володимир Путін і Кім Чен Ин уклали договір про стратегічне партнерство. Він містить положення про взаємну оборону в разі нападу ззовні і передбачає поглиблене співробітництво у сфері безпеки. Це підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Цей договір передбачає стратегічне поглиблене співробітництво в усіх галузях, зокрема в забезпеченні безпеки", — повідомив Пєсков.

Тим часом КНДР внесла зміни до конституції країни, вперше визначивши Південну Корею як "ворожу державу".