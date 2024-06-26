КНДР розраховує отримати від РФ технології далекобійної ядерної ракети: що натомість

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зазначив, що партнерство Москви і Пхеньяну викликає занепокоєння у Китаю, який побоюється, що Північну Корею будуть у якийсь спосіб підштовхувати до провокаційних кроків.

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Під час дискусії, організованої американською Радою з міжнародних відносин, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл 24 червня заявив, що Північна Корея може просити в Росії технології для вдосконалення своїх ракет дальнього радіусу дії та ядерної зброї в обмін на постачання до РФ артилерійських снарядів та іншої зброї. Про це повідомляє агентство Reuters.

Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит президента Росії Володимира Путіна до КНДР став першим за понад 20 років і наголосив на партнерстві між Москвою і Пхеньяном у контексті російської агресії проти України. На його думку, це партнерство, хоча й має свої межі, не можна ігнорувати.

Американський чиновник також зазначив, що наразі тривають дискусії щодо того, що Північна Корея може отримати натомість — імовірно, це може бути пов'язано з її планами розвитку далекобійних ракет або ядерної зброї. Однак такий варіант "напружує" корейського сусіда — Китай.

"Я думаю, справедливо буде сказати, що Китай дещо стурбований тим, що відбувається між Росією і Північною Кореєю. Вони вказували на це під час деяких наших контактів, і ми можемо бачити деяку напруженість, пов'язану з цими речами. Китай, імовірно, стурбований тим, що Північну Корею будуть в якийсь спосіб підштовхувати до провокаційних кроків, які можуть призвести до кризи в Північно-Східній Азії", — розповів Кемпбелл.

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Нагадаємо, 19 червня президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уклали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" РФ і КНДР. Один із пунктів договору передбачає взаємну допомогу в разі "воєнної агресії проти однієї зі сторін угоди".