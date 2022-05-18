Акт ядерного тероризму. В "Укренерго" відповіли на слова віцепрем'єра РФ про Запорізьку АЕС

Як стверджує український оператор, російські загарбники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва", оскільки в нього "перебої із живленням та обмежена мобільність".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні 18 травня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія готова продавати Україні електроенергію зі взятої під контроль російськими військовими Запорізької АЕС, або ж станція в Енергодарі працюватиме на Росію. У компанії "Укренерго" Фокусу повідомили спочатку, що не коментують, але потім все ж опублікували на сторінці у Фейсбук офіційну відповідь на репліки російського віцепрем'єра.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Там сказано, що:

ЗАЕС перебуває в українській мережі під контролем українських фахівців;

енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію зараз фізично неможливе;

будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

Важливо

"Російська енергосистема пішла за напрямом російського корабля", — голова "Укренерго"

"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої із живленням та обмежена мобільність. Мета заяви очевидна: дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України. Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа — європейська", — зазначили в "Укренерго".

Раніше Фокус писав про те, що Україна проходить процеси синхронізації з європейською енергосистемою, внаслідок чого невдовзі здійснюватиме експортно-імпортні операції з Євросоюзом, тоді як з Росією і Білоруссю більше не буде жодних перетоків електроенергії.

Нагадаємо, на початку березня російські війська окупували Енергодар і вторглися на атомну станцію, а співробітникам ЗАЕС повідомили, що тепер вони підпорядковуються "Росатому".