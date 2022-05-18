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Економіка

Акт ядерного тероризму. В "Укренерго" відповіли на слова віцепрем'єра РФ про Запорізьку АЕС

Наталія Богута
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АЕС, станція, атомна станція, Запорізька АЕС
Запорізька АЕС працює в єдиній українській енергосистемі

Як стверджує український оператор, російські загарбники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва", оскільки в нього "перебої із живленням та обмежена мобільність".

Сьогодні 18 травня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія готова продавати Україні електроенергію зі взятої під контроль російськими військовими Запорізької АЕС, або ж станція в Енергодарі працюватиме на Росію. У компанії "Укренерго" Фокусу повідомили спочатку, що не коментують, але потім все ж опублікували на сторінці у Фейсбук офіційну відповідь на репліки російського віцепрем'єра.

Там сказано, що:

  • ЗАЕС перебуває в українській мережі під контролем українських фахівців;
  • енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію зараз фізично неможливе;
  • будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.
Важливо
"Російська енергосистема пішла за напрямом російського корабля", — голова "Укренерго"

"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої із живленням та обмежена мобільність. Мета заяви очевидна: дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України. Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа — європейська", — зазначили в "Укренерго".

Раніше Фокус писав про те, що Україна проходить процеси синхронізації з європейською енергосистемою, внаслідок чого невдовзі здійснюватиме експортно-імпортні операції з Євросоюзом, тоді як з Росією і Білоруссю більше не буде жодних перетоків електроенергії.

Нагадаємо, на початку березня російські війська окупували Енергодар і вторглися на атомну станцію, а співробітникам ЗАЕС повідомили, що тепер вони підпорядковуються "Росатому".