В РФ захотіли продавати Україні електроенергію із захопленої ними Запорізької АЕС

На думку віцепрем'єра Марата Хуснулліна, у країни-агресора нібито "не виникне проблем із пошуком покупців ресурсу". Водночас він упевнений, що АЕС "працюватиме на Росію".

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Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Запорізька АЕС, розташована в тимчасово окупованому російськими військами Енергодарі, "працюватиме на Росію". Про це чиновник заявив у процесі поїздки в підконтрольний окупантам Мелітополь у середу, 18 травня, передає "РИА Новости".

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“Енергоелектрика — це такий товар, який неможливо покласти на склад. Тому якщо енергосистема України буде готова приймати й оплачувати кошти (оплачувати електроенергію, яка виробляється на Запорізькій АЕС — ред.), значить будемо працювати, не буде приймати — працюватиме на Росію", — сказав Хуснуллін, додавши, що в РФ не виникне проблем із пошуком покупців ресурсу.

Крім цього, член російського уряду заявив, що атомна електростанція продовжить роботу "в штатному режимі" й "усі робочі місця будуть збережені".

Що кажуть в Україні?

У пресслужбі НЕК "Укренерго" Фокусу повідомили, що для відключення АЕС і переведення її роботи "на Росію" немає технічних можливостей.

Нагадаємо, Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня. У процесі бойових дій на території ЗАЕС розпочалася пожежа, яку вдалося погасити.

Також ми писали про те, що, за даними "Енергоатому", в Енергодар у травні приїхали приблизно 50 російських журналістів, щоб зняти фільм про те, як російські військові "врятували світ від ядерного вибуху", який нібито планували українські військові.