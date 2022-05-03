На Запорізьку АЕС завезли велику кількість пропагандистів РФ, — Енергоатом (фото)

У державній компанії стверджують, що пропагандисти прибули для відпрацювання нових кремлівських методик — "зйомок фільму" для окупантів РФ, які "рятували світ від ядерної катастрофи".

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До міста Енергодар Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, приїхало близько 50 представників російських ЗМІ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби державної компанії "Енергоатом".

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Зазначають, що пропагандисти прибули, щоб зняти фільм про те, як російські військові врятували світ від ядерного вибуху, який нібито планували українські військові.

[ + – ] Російський військовий в Енергодарі Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

"Саме такі наративи прописані в нових кремлівських методичках. Треба ж хоч із чогось висмоктувати "героїчне геройство другої армії світу". Яких понад 50 іноземних журналістів "вперше за довгий час" привезли на станцію і звідки — таємниця за сімома печатками, але супроводжує їх зведений підрозділ спецпризначенців збройних сил Росії. Навіщо — теж незрозуміло. Чи то, щоб захистити від власних неадекватів-окупантів після вчорашньої "конфіскації та знищення контрафактного алкоголю", чи від місцевих жителів, які просто можуть сказати, як є насправді", — йдеться в заяві "Енергоатому".

[ + – ] Росіяни на "Енергоатомі" Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

[ + – ] Російська преса в Енергодарі Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

На початку квітня Фокус вже розповідав, що з Росії на "Енергоатом" привезли 20 пропагандистів для зйомок постановчих відео. Тоді заявляли, що російські військові намагаються змусити співробітників станції давати коментарі представникам ЗМІ про "щасливе життя під окупацією", проте не знаходять згоди. Співробітники ЗАЕС, які продовжують виконувати свою роботу, попри погрози, відмовляються співпрацювати з окупантами.

Запорізьку АЕС захопили російські бойовики 4 березня. Під час бойових дій на території ЗАЕС розпочалася пожежа, яку вдалося погасити.