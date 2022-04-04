На Запорізьку АЕС везуть російських пропагандистів для знімання телевізійних сюжетів, — Енергоатом

Вважають, що на станцію відправлять 20 представників ЗМІ РФ, які зніматимуть сюжети про те, як станція працює в умовах війни.

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На контрольовану російськими військами Запорізьку АЕС у місті Енергодар прибудуть російські пропагандисти, щоб зняти постановочні сюжети про життя станції. Про це повідомляє пресслужба національної атомної енергогенерувальної компанії "Енергоатом" у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Згідно з повідомленням, до Енергодару направлять групу з 20 представників російських медіа, які готуються зняти серію сюжетів про те, як працює станція в умовах війни. Зазначають, що російські військові намагаються змусити співробітників станції давати коментарі представникам ЗМІ про "щасливе життя під окупацією", проте не знаходять згоди. Співробітники ЗАЕС, які продовжують виконувати свою роботу, попри погрози, відмовляються співпрацювати з окупантами.

Нагадаємо, що на початку березня російські війська вдерлися до міста Енергодар, де розташована одна з найбільших атомних електростанцій України — Запорізька АЕС. Через обстріл станції під час її захопленні з'явилася загроза масовій безпеці, оскільки на ЗАЕС почалася пожежа.

У середині березня Фокус повідомляв, що окупанти планували підривати боєприпаси навпроти енергоблоку Запорізької АЕС. Тоді російські військовослужбовці на території об'єкта розмістили 50 одиниць важкої техніки та велику кількість вибухівки.

Через два дні в "Енергоатомі" повідомили, що загарбники робили вибухи на території ЗАЕС, зокрема, ліквідували міни та снаряди. Персонал станції продовжив виконувати свої обов'язки, обслуговуючи всі шість блоків, також збереглася можливість ротації співробітників.