На Запорожскую АЭС везут российских пропагандистов для снятия телевизионных сюжетов, — Энергоатом

Предполагается, что на станцию отправят 20 представителей СМИ РФ, которые будут снимать сюжеты о том, как работает станция в условиях войны.

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На контролируемую российскими войсками Запорожскую АЭС в городе Энергодар прибудут российские пропагандисты для снятия постановочных сюжетов о жизни станции. Об этом сообщает пресс-служба национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в своем официальном телеграм-канале.

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Согласно сообщению, в Энергодар будет направлена группа из 20 представителей российских медиа, которые готовятся снять серию сюжетов о том, как работает станция в условиях войны. Отмечается, что российские военные пытаются принудить сотрудников станции давать комментарии представителям СМИ о "счастливой жизни под оккупацией", однако не находят согласия. Сотрудники ЗАЭС, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на угрозы, отказываются сотрудничать с оккупантами.

Напомним, что в начале марта российские войска вторглись в город Энергодар, где расположена одна из крупнейших атомных электростанций Украины — Запорожская АЭС. Из-за обстрелов станции при ее захвате появилась угроза массовой безопасности, поскольку на ЗАЭС начался пожар.

В середине марта Фокус сообщал, что оккупанты планировали взрывать боеприпасы напротив энергоблока Запорожской АЭС. Тогда российские военнослужащие на территории объекта разместили 50 единиц тяжелой техники и большое количество взрывчатки.

Спустя два дня в "Энергоатоме" сообщили, что захватчики производили взрывы на территории ЗАЭС, в частности, ликвидировали мины и снаряды. Персонал станции продолжил выполнять свои функции, обслуживая все шесть блоков, также сохранилась и возможность ротации сотрудников.