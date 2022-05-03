На Запорожскую АЭС завезли большое количество пропагандистов РФ, — Энергоатом (фото)

В государственной компании утверждают, что пропагандисты прибыли для отработки новых кремлевских методичек — "съемок фильма" про оккупантов РФ, которые "спасали мир от ядерной катастрофы".

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В город Энергодар Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция, приехало около 50 представителей российских СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной компании "Энергоатом".

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Отмечается, что пропагандисты прибыли, чтобы снять некий фильм о том, как российские военные спасли мир от ядерного взрыва, который якобы планировали украинские военные.

[ + – ] Русский военный в Энергодаре Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

"Именно такие нарративы прописаны в новых кремлевских методичках. Надо же хоть из чего-нибудь высасывать "героическое геройство второй армии мира". Каких более 50 иностранных журналистов "впервые за долгое время" привезли на станцию ​​и откуда — тайна за семью печатями, но сопровождает их сводное подразделение спецназовцев вооруженных сил России. Зачем — тоже непонятно. То ли, чтобы защитить от собственных неадекватов-оккупантов после вчерашней "конфискации и уничтожения контрафактного алкоголя", или от местных жителей, которые просто могут сказать, как есть на самом деле", — говорится в заявлении "Энергоатома".

[ + – ] Россияне на Энергоатоме Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

[ + – ] Российская пресса в Энергодаре Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

В начале апреля Фокус уже рассказывал, что из России на "Энергоатом" привезли 20 пропагандистов для съемок постановочных видео. Тогда заявлялось, что российские военные пытаются принудить сотрудников станции давать комментарии представителям СМИ о "счастливой жизни под оккупацией", однако не находят согласия. Сотрудники ЗАЭС, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на угрозы, отказываются сотрудничать с оккупантами.

Запорожская АЭС была захвачена российскими боевиками 4 марта. В ходе боевых действий на территории ЗАЭС начался пожар, который удалось погасить.