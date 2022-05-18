В РФ захотели продавать Украине электроэнергию с захваченной ими Запорожской АЭС

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, у страны-агрессора якобы "не возникнет проблем с поиском покупателей ресурса". При этом он уверен, что АЭС будет "работать на Россию".

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС, расположенная во временно оккупированном российскими войсками Энергодаре, "будет работать на Россию". Об этом чиновник заявил в ходе поездки в подконтрольный оккупантам Мелитополь в среду, 18 мая, передает "РИА Новости".

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"Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги (оплачивать электроэнергию, производимую на Запорожской АЭС — ред.), значит, будем работать, не будет принимать — будет работать на Россию", — сказал Хуснуллин, добавив, что у РФ не возникнет проблем с поиском покупателей ресурса.

Помимо этого член российского правительства заявил, что атомная электростанция продолжит работу "в штатном режиме" и "все рабочие места будут сохранены".

Что говорят в Украине?

В пресс-службе НЭК "Укрэнерго" Фокусу сообщили, что для отключения АЭС и перевода ее работы "на Россию" нет технических возможностей.

Напомним, Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками 4 марта. В ходе боевых действий на территории ЗАЭС начался пожар, который удалось погасить.

Также мы писали о том, что, по данным "Энергоатома", в Энергодар в мае приехали около 50 российских журналистов, чтобы снять фильм о том, как российские военные "спасли мир от ядерного взрыва", который якобы планировали украинские военные.