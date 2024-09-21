Сценарій ядерної катастрофи: у Зеленського закликали відреагувати на плани РФ вдарити по АЕС

Росію потрібно зупинити. Тому глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав країни Заходу та Глобального Півдня відреагувати на підготовку РФ ударів по об'єктах українських АЕС.

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Світ має відреагувати на підготовку Росії до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. На цьому наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він не виключає, що країна-терорист готується до можливого сценарію ядерної катастрофи.

"Їх потрібно зупинити тут і зараз", — наголосив він.

Керівник Офісу президента зазначив, що країни Заходу та Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору, оскільки він стосується всіх без виключення.

Своєю чергою у Міністерстві енергетики України наголосили, що атаки Росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.

"Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", — йдеться у повідомленні Міненерго.

Нагадаємо, що 20 вересня під час атаки ЗС РФ один з "шахедів" пролетів поблизу Хмельницької АЕС, що є черговим актом ядерного шантажу з боку Москви.

Також Фокус писав, що у МАГАТЕ закликали Росію негайно повернути ЗАЕС під контроль України. У своїй резолюції Міжнародне агентство з атомної енергії наголосило, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України, тому закликало до виведення російського персоналу з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади.