Сценарий ядерной катастрофы: у Зеленского призвали отреагировать на планы РФ ударить по АЭС

Россию нужно остановить. Поэтому глава Офиса президента Андрей Ермак призвал страны Запада и Глобального Юга отреагировать на подготовку РФ ударов по объектам украинских АЭС.

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Мир должен отреагировать на подготовку России к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он не исключает, что страна-террорист готовится к возможному сценарию ядерной катастрофы.

"Их нужно остановить здесь и сейчас", — подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента отметил, что страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора, поскольку он касается всех без исключения.

В свою очередь в Министерстве энергетики Украины отметили, что атаки России на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.

"Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции", — говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, что 20 сентября во время атаки ВС РФ один из "шахедов" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС, что является очередным актом ядерного шантажа со стороны Москвы.

Также Фокус писал, что в МАГАТЭ призвали Россию немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины. В своей резолюции Международное агентство по атомной энергии подчеркнуло, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины, поэтому призвало к выводу российского персонала с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти.