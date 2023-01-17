Цифры войны: расходы госбюджета с начала войны достигли более 2,2 трлн грн

В декабре 2022 года кассовые расходы составили 331,7 млрд грн, а в целом с начала войны более трети государственного бюджета было потрачено на оборону.

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С начала полномасштабного вторжения российской армии и до конца 2022 года расходы государственного бюджета Украины составили 2,2 трлн грн. При этом треть денег были выплачены военнослужащим, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что в декабре кассовые расходы составили 331,7 млрд гривен. В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ, средства распределялись так:

938,2 млрд грн (в декабре – 131,7 млрд грн) – на оплату труда с начислениями, на денежное содержание военнослужащих – 721,9 млрд грн.

502,2 млрд грн (в декабре – 83,3 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг, в частности, для поддержки ВСУ и на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

454,7 млрд грн (в декабре – 58,3 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособия ВПЛ, субсидий, стипендий).

[ + – ] Расходы госбюджета в 2022 году Фото: пресс-служба минфина

Еще 132 млрд грн Украина потратила на обслуживание государственного долга, а 106 млрд грн — на трансферты местным бюджетам.

Бюджет военного времени. Откуда Украина получала деньги и куда их тратила

856,8 млрд грн налогов в 2022 году поступило в госбюджет Украины, говорится в статье Фокуса "Рекордный рост цен, девальвация, обвал зарплат. Главные цифры экономики Украины-2022". Самым денежным месяцем, как ни странно, оказался март, когда удалось собрать 120 млрд грн. Причина: бизнес, чтобы поддержать страну в условиях войны, уплатил налоги заранее. Однако по сравнению с мирным 2021 годом налоговые поступления в 2022 году сократились на 22,6%.

342,5 млрд грн средств от зарубежных стран и международных организаций Украина получила в 2022 году. Международная помощь составила 23,2% доходов госбюджета.

400 млрд грн — уровень эмиссионного финансирования дефицита госбюджета со стороны Нацбанка Украины. Деньги печатали с помощью выкупа НБУ государственных облигаций. Простыми словами, чтобы финансировать расходы на войну, государству пришлось включить печатный станок. В мирное время подобное было бы недопустимо, поскольку эмиссия повышает риск раскручивания гиперинфляции.

960 млрд грн страна в 2022 году потратила на оборону, что составляет 41,9% всех расходов госбюджета за 2022 год.

Ранее Фокус рассказывал, что возврат к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет. Также напомним, что в бюджете на 2023 год запланированы рекордные для Украины расходы – 2,6 трлн грн и огромный дефицит в 20% от ВВП. Где государство найдет средства для его компенсации Фокус также анализирует в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году".