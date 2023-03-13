В Украине увеличат расходы на оборону: на что потратят более 500 млрд гривен

Дополнительные средства будут направлены, в частности, на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, а также оборудования.

Related video

Кабинет министров Украины в понедельник, 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, 518 млрд из 537 млрд направят на усиление безопасности и оборону. В частности, будут профинансированы:

выплаты военным;

закупка военной и специальной техники, оборудования.

Остальные деньги направят в резервный фонд.

"Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", — отметил Денис Шмыгаль.

Тем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, откуда возьмутся деньги для дополнительного финансирования безопасности и обороны страны:

419,3 млрд грн – за счет увеличения дефицита государственного бюджета (то есть — внутренние и внешние заимствования);

60,7 млрд грн – с увеличения доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков);

50,3 млрд грн – с сокращения расходов на обслуживание государственного долга,

6,9 млрд грн – с уменьшения расходов на обеспечение государственных гарантий.

"Верховная Рада рассмотрит этот проект закона безотлагательно", – подчеркнула она.

Насколько вырос государственный долг Украины на фоне войны

По состоянию на 31 января 2023 года, как свидетельствуют данные Минфина, госдолг Украины увеличился на 5,06 млрд долл и составлял 116,44 млрд долл

Разница между доходами и расходами финансируется на средства заимствований, которые с начала года составляли 226,8 млрд грн. При этом в течение января валютные счета правительства в Национальном банке были пополнены на 4,33 млрд долларов. Из них:

3,2 млрд долларов — от Европейского Союза;

— от Европейского Союза; 1 млрд долларов — от США (деньги поступили через трастовый фонд Всемирного банка).

Ранее Фокус в своей "Рекордный рост цен, девальвация, обвал зарплат. Главные цифры экономики Украины-2022" подробно рассказывал о том, как Украина получала и тратила деньги в прошлом году.

Также напомним, что с начала полномасштабного вторжения российской армии и до конца 2022 года расходы государственного бюджета Украины составили 2,2 трлн грн. При этом треть денег были выплачены военнослужащим