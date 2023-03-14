Украинским беженцам нужно декларировать доходы: что случится, если этого не сделать

Если украинцы уже заплатили налоги за свои доходы за границей, то для их зачисления нужно получить подтверждающие документы.

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Украинцы, которые уехали за границу после полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года, и оформили в другой стране хотя бы одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, должны задекларировать этот доход. В противном случает гражданам Украины грозят штрафные санкции, сообщила нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, если украинцы уже заплатили налоги за свои доходы за границей, то для их зачисления нужно получить подтверждающие документы. Это справка о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения. Документы обязательно нужно легализовать в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в стране, где получался такой доход.

"Если необходимые бумаги отсутствуют, плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным", — отметила Южанина.

При этом, если гражданин Украины вовремя не подаст декларацию, ему грозит штраф в размере 340 грн. Кроме того, на беженцев могут наложить административную ответственность в виде предупреждения или же оштрафовать в размере от 3 до 8 тысяч грн.

Как подать декларацию

Налоговый отчет можно подать онлайн в электронном кабинете на сайте Государственной налоговой службы Украины. Для этого нужно зайти в раздел "ЭК для граждан" и выбрать графу "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".

Согласно Налоговому кодексу Украины, налоговые декларации подаются за базовый отчетный период. Он равен календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц, до 1 мая года, следующего за отчетным. Так, налоговую декларацию за 2022 год следует подать до 1 мая 2023 года.

Все суммы получаемых выплат в электронном бланке нужно вписать самостоятельно. Также придется вычислить общий доход.

Ранее Фокус рассказывал, в Украине граждане, которые занимаются репетиторством, но не регистрировались как ФОП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог. Сделать это нужно до 1 августа 2023 года.

Еще напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 марта 2023 года заявил, что все налоги, поступающие в государственную казну от граждан и бизнеса, "пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии".