Українським біженцям потрібно декларувати доходи: що трапиться, якщо цього не зробити

Якщо українці вже заплатили податки за свої доходи за кордоном, то для їхнього зарахування потрібно отримати підтверджувальні документи.

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Українці, які поїхали за кордон після повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року, та оформили в іншій країні хоча б одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, мають задекларувати цей дохід. Інакше громадянам України загрожують штрафні санкції, повідомила народна депутатка і членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, якщо українці вже заплатили податки за свої доходи за кордоном, то для їхнього зарахування потрібно отримати підтверджувальні документи. Це довідка про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Документи обов'язково потрібно легалізувати в закордонній дипломатичній установі України в країні, де отримували такий дохід.

"Якщо необхідні папери відсутні, платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення терміну подачі декларації до 31 грудня року, наступного за звітним", — зазначила Южаніна.

При цьому, якщо громадянин України вчасно не подасть декларацію, йому загрожує штраф у розмірі 340 грн. Крім того, на біженців можуть накласти адміністративну відповідальність у вигляді попередження або ж оштрафувати в розмірі від 3 до 8 тисяч грн.

Як подати декларацію

Податковий звіт можна подати онлайн в електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби України. Для цього потрібно зайти в розділ "ЕК для громадян" та обрати графу "Податкове право на майновий стан та доходи".

Згідно з Податковим кодексом України, податкові декларації подаються за базовий звітний період. Він дорівнює календарному році для платників податку на доходи фізичних осіб до 1 травня року, наступного за звітним. Так, податкову декларацію за 2022 рік слід подати до 1 травня 2023 року.

Усі суми одержуваних виплат в електронному бланку потрібно вписати самостійно. Також доведеться вирахувати загальний дохід.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні громадяни, які займаються репетиторством, але не реєструвалися як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Зробити це потрібно до 1 серпня 2023 року.

Ще нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 березня 2023 року заявив, що всі податки, які надходять до державної скарбниці від громадян та бізнесу, "підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії".