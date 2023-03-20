Гроші під контролем: чому українські біженці можуть залишитися без рахунків за кордоном

Тепер у Державної податкової служби з'явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів – як компаній, так і фізичних осіб та, за необхідності, блокувати рахунки.

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Верховна Рада у понеділок, 20 березня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №8131 про автоматичний обмін податковою інформацією в межах міжнародної багатосторонньої угоди (MCAA CRS). Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроєктом в Україні з'являться:

єдиний стандарт звітності про фінансові рахунки (Common Reporting Standard, CRS);

єдиний стандарт обміну інформацією на запит (Exchange of Information on Request, EOIR).

Тепер у Державної податкової служби з'явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн-учасниць угоди інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів – як компаній, так і фізичних осіб та, за необхідності, блокувати рахунки. Наразі податківці мають надсилати спеціальні запити, якщо їм потрібна ця інформація.

Автоматичний обмін інформацією спростить виявлення та перевірку незадекларованих та неоподатковуваних доходів. При цьому Україна також зобов'язана збирати та автоматично передавати в інші країни інформацію про рахунки їхніх податкових резидентів. Підзвітні фінансові установи повинні визначати відповідні рахунки та регулярно звітувати про них. Перший обмін інформацією з Україною планується у 2024 році.

Що не так із законопроєктом

Економічний експерт Данило Монін у грудні 2022 року пояснював, що згідно з українським законодавством, якщо громадянин України перебуває поза територією країни понад 180 днів, то це може стати підставою для зміни статусу податкового резидента. А законопроєкт №8131 дозволяє блокувати карткові рахунки.

Виходить, що під цю вимогу можуть потрапити українці, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року, адже вони провели за кордоном понад 6 місяців. Тепер їм можуть заблокувати карти, на які багато хто отримує допомогу від родичів в Україні.

Про небезпеку законопроєкту №8131 говорив і голова адвокатського об'єднання "Кравець та партнери" Ростислав Кравець:

"Насамперед це стосується наших біженців, які живуть у ЄС, мають рахунки в тамтешніх банках, працюють і платять податки. Але паралельно мають рахунки і в українських банках. Останні їм можуть просто закрити. Але ризикують постраждати не лише біженці, а й інші громадяни", — розповідав Кравець.

Нагадаємо, українців, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року, та оформили в іншій країні хоча б одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язали декларувати ці доходи.

Також Фокус писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 березня 2023 року заявив, що всі податки, які надходять до державної скарбниці від громадян та бізнесу, "підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії".