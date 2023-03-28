Время приближается: кто из беженцев из Украины должен подавать налоговую декларацию

Беженцам разрешили не платить налоги за помощь от иностранного государства, но это не значит, что резиденты Украины, у которых есть необлагаемые налогом доходы, освобождаются от обязанности подачи декларации.

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Граждане Украины, которые оказались за границей после 24 февраля 2022 и оформили в другой стране хотя бы одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны декларировать такой доход. Но касается это не всех беженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, налоговые декларации должны подавать только резиденты Украины. Статус резидента определяется по критериям, они применяются каскадно.

"Первым критерием является место проживания гражданина, затем место постоянного проживания, центр жизненных интересов, проживание в Украине в течение 183 дней и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) — гражданство", — объяснил он.

То есть, гражданин может не подавать декларацию, если по каким-то критериям он не является налоговым резидентом Украины.

В то же время политик отметил, что украинских беженцев ранее освободили от налогообложения выплат от иностранных государств. Но это не значит, что резиденты Украины, у которых есть необлагаемые налогом доходы, освобождаются от обязанности подачи декларации.

Зачем беженцам подавать декларацию

По словам представителя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, украинцам грозят штрафные санкции, если они не подадут соответствующую декларацию. Она объяснила, что украинцам за границей нужно задекларировать выплаты:

от государства;

от государственных фондов;

от иностранных компаний;

от благотворительных организаций.

Подать документ нужно до 1 мая 2023 года.

Если гражданин Украины вовремя не подаст декларацию, ему грозит штраф в размере 340 грн. Кроме того, на беженцев могут наложить административную ответственность в виде предупреждения или же оштрафовать в размере от 3 до 8 тысяч грн.

Напомним, 14 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все налоги, поступающие в государственную казну от граждан и бизнеса, "пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии".

Еще Фокус писал, что 10 февраля, послы стран "Большой семерки" в Украине призвали Верховную Раду восстановить процесс электронного декларирования. Дипломаты отметили, что это предотвратит коррупцию и укрепит доверие общества к правительству.