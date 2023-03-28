Час наближається: хтось із біженців з України має подавати податкову декларацію

Біженцям дозволили не сплачувати податки за допомогу від іноземної держави, але це не означає, що резиденти України, які мають неоподатковувані доходи, звільняються від обов'язку подання декларації.

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Громадяни України, які опинилися за кордоном після 24 лютого 2022 року та оформили в іншій країні хоча б одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язані декларувати такий дохід. Але це стосується не всіх біженців, повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його словами, податкові декларації мають подавати лише резиденти України. Статус резидента визначається за критеріями, вони застосовуються каскадно.

"Першим критерієм є місце проживання громадянина, потім місце постійного проживання, центр життєвих інтересів, проживання в Україні впродовж 183 днів та лише в останню чергу (якщо попередні критерії визначити неможливо) – громадянство", – пояснив він.

Тобто громадянин може не подавати декларацію, якщо за якимись критеріями він не є податковим резидентом України.

Водночас політик зазначив, що українських біженців раніше звільнили від оподаткування виплат від іноземних держав. Але це не означає, що резиденти України, які мають неоподатковувані доходи, звільняються від обов'язку подання декларації.

Навіщо біженцям подавати декларацію

За словами представниці комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, українцям загрожують штрафні санкції, якщо вони не подадуть відповідної декларації. Вона пояснила, що українцям за кордоном потрібно задекларувати виплати:

від держави;

від державних фондів;

від іноземних компаній;

від благодійних організацій.

Подати документ слід до 1 травня 2023 року.

Якщо громадянин України вчасно не подасть декларацію, йому загрожує штраф у розмірі 340 грн. Крім того, на біженців можуть накласти адміністративну відповідальність у вигляді попередження або оштрафувати у розмірі від 3 до 8 тисяч грн.

Нагадаємо, 14 березня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі податки, які надходять до державної скарбниці від громадян та бізнесу, "підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії".

Ще Фокус писав, що 10 лютого посли країн "Великої сімки" в Україні закликали Верховну Раду відновити процес електронного декларування. Дипломати зазначили, що це запобігатиме корупції та зміцнить довіру суспільства до уряду.