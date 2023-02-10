Посли країн G7 закликали Верховну Раду повернути електронне декларування

Подання е-декларацій зробили необов'язковим через велику війну з Росією. Цивільні люди просять відновити її, адже за 2021 рік лише третина чиновників задекларували майно, а у воєнний рік цифра може стати ще меншою.

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Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні закликали Верховну Раду поновити процес електронного декларування. Про це йдеться у спільній заяві послів у Twitter.

Ефективні механізми боротьби з корупцією, за словами дипломатів, стануть ключовими для стійкості України під час великої війни з Росією та у період післявоєнного відновлення країни.

[ + – ] Посли G7 вважають, що повернення е-декларування зменшить рівень корупції

Посли G7 заявили про надію на якнайшвидше відновлення системи декларування активів парламентом. Цей запобіжний запобіжить корупції і зміцнить довіру суспільства до уряду.

Електронне декларування скасували через війну з Росією

Після початку великої війни України з Росією Верховна Рада у березні минулого року зробила необов'язковим подання декларацій. Чиновникам дали 3 місяці на подання декларації без порушення вимог строку після закінчення дії воєнного стану.

Національне агентство із запобігання корупції у травні дозволило подавати декларації та справляти неточності у минулорічних документах.

Громадські організації пізніше почали виступати за відновлення обов'язкового подання е-декларацій. Лише 1/3 усіх українських чиновників подали декларації за 2021 рік, а наступного року їх може бути ще менше, зазначили автори ініціативи.

"Чиновники та депутати впливають на використання сотень мільярдів гривень українських платників податків та грошей від західних партнерів України. Непредставлення декларацій та відсутність їх перевірки сприяє корупції та зловживанням, які в сучасних умовах є небезпечнішими для держави та суспільства", — заявили громадські діячі.

Голова комітету парламенту з податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі "Судово-юридичній газеті" 9 лютого заявив про можливість поновлення електронного декларування чиновників, суддів та депутатів, але поки це питання не набуло консенсусу у сесійній залі Ради.

Українці зареєстрували петицію до президента із проханням відновити е-декларування для чиновників та депутатів. Станом на 10 лютого вона набрала близько 28 тисяч підписів та піде на розгляд глави держави.

Нагадаємо, що у грудні минулого року один з українських нардепів отримав підозру за приховування майна на суму понад 3,7 млн ​​гривень. Політики не вказав квартиру у Києві, якою він користувався.

НАЗК 19 серпня 2022 року повідомляла, як нардеп Микола Тищенко "забув" задекларувати Mercedes S-класу за 500 тисяч гривень.