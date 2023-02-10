Послы стран G7 призвали Верховную Раду вернуть электронное декларирование

Подачу е-деклараций сделали необязательной из-за большой войны с Россией. Общественники просят возобновить меру, ведь за 2021 год лишь треть чиновников задекларировали имущество, а в военный год цифра может стать еще меньше.

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Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине призвали Верховную Раду восстановить процесс электронного декларирования. Об этом говорится в совместном заявлении послов в Twitter.

Эффективные механизмы борьбы с коррупцией, по словам дипломатов, станут ключевыми для устойчивости Украины во время большой войны с Россией и в период послевоенного восстановления страны.

[ + – ] Послы G7 полагают, что возврат е-декларирования уменьшит уровень коррупции

Послы G7 заявили о надежде на скорейшее восстановление системы декларирования активов парламентом. Данная мера предотвратит коррупцию и укрепит доверие общества к правительству.

Электронное декларирование отменили из-за войны с Россией

После начала большой войны Украины с Россией Верховная Рада в марте прошлого года сделала необязательным подачу деклараций. Чиновникам дали 3 месяца на подачу декларации без нарушения требований срока после окончания действия военного положения.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в мае разрешило подавать декларации и справлять неточности в прошлогодних документах.

Общественные организации позднее начали выступать за возобновление обязательной подачи е-деклараций. Лишь 1/3 всех украинских чиновников подали декларации за 2021 год, а в следующем году их может быть еще меньше, указали авторы инициативы.

"Чиновники и депутаты влияют на использование сотен миллиардов гривен украинских налогоплательщиков и денег от западных партнеров Украины. Непредставление деклараций и отсутствие их проверки способствует коррупции и злоупотреблениям, которые в современных условиях являются более опасными для государства и общества", — заявили общественники.

Глава комитета парламента по налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев в комментарии "Судебно-юридической газете" 9 февраля заявил о возможности возобновления электронного декларирования чиновников, судей и депутатов, но пока этот вопрос не получил консенсус в сессионном зале Рады.

Украинцы зарегистрировали петицию к президенту с просьбой возобновить е-декларирование для чиновников и депутатов. По состоянию на 10 февраля она набрала около 28 тысяч подписей и пойдет на рассмотрение главы государства.

Напомним, что в декабре прошлого года один из украинских нардепов получил подозрение за скрытие имущества на сумму более 3,7 млн ​​гривен. Политики не указал квартиру в Киеве, которой он пользовался.

НАПК 19 августа 2022 года сообщала, как нардеп Николай Тищенко "забыл" задекларировать Mercedes S-класса за 500 тысяч гривен.