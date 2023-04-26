Запрацює по-новому: у Раді задумали перезавантажити податкову службу

У рамках реформи усі службовці пройдуть повну переатестацію, а після реформи податківцям, за словами Данила Гетьманцева, значно підвищать зарплатню.

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У Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає перезавантаження Державної податкової служби. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, умови перезавантаження Податкової будуть такими ж, як і з перезавантаженням Бюро економічної безпеки та митниці. Тобто, передбачається реальний конкурс за участю міжнародних партнерів на посаду голови Державної податкової служби, а також мають бути забезпечені гарантії незалежності голови органу на період його роботи.

Крім того, всі службовці повинні пройти повну переатестацію, а після проведеної реформи держава має забезпечити податківцями гідну оплату праці.

"Вважаю перезавантаження податковим магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з диджиталізацією, яка вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року — запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави та суспільства у сфері публічних фінансів", — заявив Гетманцев.

Зазначимо, що станом на 26 квітня 2023 року законопроєкт не зареєстровано та не опубліковано на сайті парламенту.

Диджиталізація податкової: які зміни готують українцям

У березні 2023 року Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповідав, що перші масштабні зміни, пов'язані з диджиталізацією податкової відбудуться цього року.

"Електронний акциз – коли пляшку можна відстежити від виробника до кінцевого споживача та визначити скануванням, що це не контрафакт. Е-аудит – підприємець однією кнопкою відвантажує звіт та спілкується з податковою виключно дистанційно. Електронний профіль платника податків – платник податків розуміє, як його оцінюють та що його оцінюють він повинен робити, щоб потрапити до "зеленої зони" і взагалі ніколи не перевірятися податковою в межах виїзних податкових перевірок.Заповнення податкової декларацій з ФОП та фізичних осіб, коли податкова фактично виконує функцію бухгалтера і, збираючи всі відомості про платників, прямо в електронному кабінеті передає декларацію на підпис", – поділився планами політик.

Нагадаємо також, що 11 квітня 2023 року депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.