Заработает по-новому: в Раде задумали перезагрузить налоговую службу

В рамках реформы все служащие пройдут полную переаттестацию, а после реформы налоговикам, по словам Данила Гетманцева, намного повысят зарплату.

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В Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает перезагрузку Государственной налоговой службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, условия перезагрузки Налоговой будут такими же, как по перезагрузке Бюро экономической безопасности и таможни. То есть, предусматривается реальный конкурс с участием международных партнеров на должность главы Государственной налоговой службы, а также должны быть обеспечены гарантии независимости главы органа на весь период его работы.

Кроме того, все служащие должны будут пройти полную переаттестацию, а после проведенной реформы государство должно обеспечить налоговиками достойную оплату труда.

"Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с диджитализацией, которая уже продолжается. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залогом прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов", — заявил Гетманцев.

Отметим, что по состоянию на 26 апреля 2023 года законопроект не зарегистрирован и не опубликован на сайте парламента.

Диджитализация налоговой: какие изменения готовят украинцам

В марте 2023 года Данил Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, что первые масштабные изменения, связанные с диджитализацией налоговой произойдут в этом году.

"Электронный акциз – когда бутылку можно отследить от производителя до конечного потребителя и определить сканированием, что это не контрафакт. Е-аудит – предприниматель одной кнопкой отгружает отчет и общается с налоговой исключительно дистанционно. Электронный профиль налогоплательщика – налогоплательщик понимает, как его оценивают и что он должен делать, чтобы попасть в "зеленую зону" и вообще никогда не проверяться налоговой в пределах выездных налоговых проверок. Заполнение налоговой деклараций по ФОПам и физлицам, когда налоговая фактически выполняет функцию бухгалтера и, собирая все сведения о плательщиках, прямо в электронном кабинете передает декларацию на подпись", – поделился планами политик.

Напомним также, что 11 апреля 2023 года депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №6490-д о перезагрузке Государственной таможенной службы.