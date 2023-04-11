Ежегодный аудит и повышение зарплат: Рада дала старт перезагрузке таможни

Парламент, среди прочего, меняет правила отбора главы таможни, вводит аудит и переаттестацию таможенников.

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Государственная таможенная служба Украины на пороге кардинальных изменений. Так, 11 апреля 2023 года депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №6490-д о перезагрузке ведомства.

Что должно измениться в таможенной службе

В частности, в законопроекте предлагается изменить процедуру конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы.

Так, конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек, отобранных Кабмином Украины. Пять из девяти членов будут определяться на основании предложений международных организаций. По результатам отбора конкурсной комиссии будет представлен только один кандидат.

Также планируется ежегодно проводить внешний аудит эффективности деятельности таможни. Негативное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы таможни, что не позволит менять руководителя, если так захочет правительство.

В течение года после того, как будет представлен новый руководитель таможенной службы, пройдет переаттестация всех работников таможни. Если ее результаты будут неудовлетворительными — главного таможенника уволят.

Также депутаты хотят отменить необходимость согласования с Минфином назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена. Кроме того, в документе устанавливается более высокая зарплата для таможенников по сравнению с нынешними окладами.

К слову, 7 марта 2023 года глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев в эксклюзивном интервью Фокусу "Настало время увольнений на таможне, отмены льгот и выполнения требований МВФ" рассказал, что для того, чтобы увидеть прозрачную и эффективную работу Государственной таможенной службы, придется прибегнуть к увольнениям и полной перезагрузке.

"То, что необходимо сделать на таможне, это перезагрузить ее. Это значит, что мы не должны изменить только фамилии руководителей. Нам нужно провести открытый конкурс, взять человека с командой, которая перезагрузит таможенную службу. С учетом увольнения руководителей региональных таможен, ротации кадров, выстроит четкую иерархию, и это одна из проблем, потому что там сейчас "феодальное княжество", — сказал он.

Напомним, в феврале 2023 года Фокус сообщал, что ГБР и СБУ совместно проводили масштабную операцию – речь идет об обысках сотрудников Государственной таможенной службы.