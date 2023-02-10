Валюта, оружие и документы: в ГБР показали, что нашли в ходе обысков на таможнях (фото)

ГБР и СБУ совместно проводят масштабную операцию. Таможенники реализовывали теневые схемы и заработали миллионы.

Related video

Сегодня проходят обыски по всей вертикали таможни. Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят совместную операцию и уже показали некоторые "находки". Фото с обысков опубликовала пресс-служба ГБР.

"Обличены теневые схемы — до 10 миллиардов убытков в месяц", — сообщают в Государственном бюро расследований.

Обыски продолжаются в Центральном аппарате Государственной таможенной службы, а также Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях.

"Продолжение следует", — пообещали в пресс-службе ГБР.

Напомним, о совместной операции сообщила прессслужба СБУ сегодня утром. Сотрудники ведомств установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогавших таможенникам в реализации теневых схем. Деталями правоохранители пообещали поделиться со временем.

Недавно, 7 февраля, Фокус со ссылкой на ГБР сообщал, что сотрудники ведомства идентифицировали 46 российских артиллеристов. Военные преступники ответственны за обстрелы Харькова. Документы захватчиков нашли на освобожденной ВСУ Харьковщине. Сотрудники ГБР нашли тайник с секретной документацией 138 мотострелковой бригады ВС РФ. Все найденные документы были переданы Службе безопасности Украины.