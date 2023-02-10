Ликвидация контрабанды: СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни (фото)

Сотрудниками правоохранительных ведомств были установлены субъекты, которые занимались теневыми схемами. Теперь же их деятельность заблокирована.

Related video

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски по всей вертикали таможни утром 10 февраля. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Проводится данная спецоперация при содействии с Офисом генерального прокурора, и в первую очередь обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможен Украины.

"Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", — говорится в сообщении СБУ.

После завершения следственных действий в пресс-службе пообещали поделиться более детальной информацией касаемо коррупционных правонарушений сотрудниками таможни, а также деятельности территориальных органов.

Напомним, что 2 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новые обыски и подозрения топ-чиновникам. Он считает, что сейчас Украина очищает себя от людей, которые "забыли, что такое честь". Также Данилов подчеркнул, что в СНБО продолжают отслеживать связи с теми, на кого ранее наложили санкции.

1 февраля генпрокурор Украины отчитался о результатах действий силовиков после начала масштабных обысков по всей стране. Назвали имена чиновников, которые получили подозрения. Среди них бывшие и действующие сотрудники Минобороны, замглавы правления "Укртратнафты", а также служащий Одесской ОВА.