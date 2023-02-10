Ліквідація контрабанди: СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці (фото)

Співробітниками правоохоронних відомств було встановлено суб'єкти, які займалися тіньовими схемами. Тепер їх діяльність заблокована.

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Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки на всій вертикалі митниці вранці 10 лютого. Про це повідомили у пресслужбі відомств.

Проводиться дана спецоперація за сприяння з Офісом генерального прокурора, і насамперед обшуки розпочалися у Центральному апараті Державної митної служби та Волинської, Львівської, Житомирської, Тернопільської, Чернівецької, Одеської, Київської, Рівненської та Закарпатської регіональних митниць України.

"Також встановлено близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагають митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблоковано. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", — йдеться у повідомленні СБУ.

Після завершення слідчих дій у пресслужбі пообіцяли поділитися більш детальною інформацією щодо корупційних правопорушень співробітниками митниці, а також діяльності територіальних органів.

Нагадаємо, що 2 лютого секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові обшуки та підозри топчиновникам. Він вважає, що зараз Україна очищає себе від людей, які забули, що таке честь. Також Данілов наголосив, що у РНБО продовжують відстежувати зв'язки з тими, на кого раніше наклали санкції.

1 лютого генпрокурор України прозвітував про результати дій силовиків після початку масштабних обшуків по всій країні. Назвали імена чиновників, які отримали підозри. Серед них колишні та чинні співробітники Міноборони, заступник голови правління "Укртратнафти", а також службовець Одеської ОВА.