"Це лише початок": Данілов анонсував нові обшуки та підозри топчиновникам
За словами секретаря Ради нацбезпеки, Україна перебуває на початку шляху очищення від людей, які "забули, що таке честь".
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи масштабні обшуки та вручення підозр 1 лютого, заявив про те, що "це лише початок". Про це він сказав у ефірі національного телемарафону 2 лютого.
"Це лише початок активних дій та роботи, яка відпрацьовувалася місяцями для того, щоб зібрати доказову базу з усіх цих елементів", — заявив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що зараз Україна стоїть на початку "великого шляху очищення" від чиновників та бізнесменів, які "забули, що таке честь" і займалися незаконною діяльністю до війни і після повномасштабного вторгнення.
Також Данілов наголосив, що у РНБО продовжують відстежувати зв'язки з тими, на кого раніше наклали санкції.
"Все відслідковується. Якщо хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, він глибоко помиляється", – резюмував Данілов.
Масові обшуки та вручення підозр 1 лютого
2 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі підбив підсумки масштабних обшуків 1 лютого в Україні.
Провели обшуки:
- у керівництва київської податкової;
- в Ігоря Коломойського у справах "Укрнафти";
- в Арсена Авакова із закупівлі гелікоптерів;
- у Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука
Оголосили підозру:
- В'ячеславу Богуслаєву за новим епізодом з фінансування "ДНР";
- звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;
- звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за неякісні бронежилети на суму 100 млн. грн.;
- топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд. грн.;
- міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігореві Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;
- колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) та ще 6 учасникам схеми з розкрадання майна "Національної кінотеки України";
- менеджера компанії Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.
Затримали:
- чиновника Одеської ОДА за підозрою у хабарництві
- шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку
- банду "Лішого", яка займалася рекетом та викрадала людей у Києві
- організаторів п'яних вечірок за знущання з дівчат.
Звільнили:
- заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе
- першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника
- в.о. голови Державної митної служби В'ячеслава Демченка, першого заступника – Олександра Щуцького, ще одного заступника голови митниці Руслана Черкаського – усунули
Крім того, голова департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв сам написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, Фокус писав, про те, у кого і чому силовики проводили обшуки 1 лютого. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що обшуки та вручення підозр пройшли в межах раніше анонсованих ним "весняних посадок".
Раніше, 25 січня, повідомлялося, що детективи НАБУ затримали мера міста Рені Одеської області за хабар у $100 тисяч.