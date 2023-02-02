"Це лише початок": Данілов анонсував нові обшуки та підозри топчиновникам

За словами секретаря Ради нацбезпеки, Україна перебуває на початку шляху очищення від людей, які "забули, що таке честь".

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Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи масштабні обшуки та вручення підозр 1 лютого, заявив про те, що "це лише початок". Про це він сказав у ефірі національного телемарафону 2 лютого.

"Це лише початок активних дій та роботи, яка відпрацьовувалася місяцями для того, щоб зібрати доказову базу з усіх цих елементів", — заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що зараз Україна стоїть на початку "великого шляху очищення" від чиновників та бізнесменів, які "забули, що таке честь" і займалися незаконною діяльністю до війни і після повномасштабного вторгнення.

Також Данілов наголосив, що у РНБО продовжують відстежувати зв'язки з тими, на кого раніше наклали санкції.

"Все відслідковується. Якщо хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, він глибоко помиляється", – резюмував Данілов.

Масові обшуки та вручення підозр 1 лютого

2 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі підбив підсумки масштабних обшуків 1 лютого в Україні.

Провели обшуки:

у керівництва київської податкової;

в Ігоря Коломойського у справах "Укрнафти";

в Арсена Авакова із закупівлі гелікоптерів;

у Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука

Оголосили підозру:

В'ячеславу Богуслаєву за новим епізодом з фінансування "ДНР";

звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;

звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за неякісні бронежилети на суму 100 млн. грн.;

топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд. грн.;

міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігореві Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;

колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) та ще 6 учасникам схеми з розкрадання майна "Національної кінотеки України";

менеджера компанії Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.

Затримали:

чиновника Одеської ОДА за підозрою у хабарництві

шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку

банду "Лішого", яка займалася рекетом та викрадала людей у Києві

організаторів п'яних вечірок за знущання з дівчат.

Звільнили:

заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе

першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника

в.о. голови Державної митної служби В'ячеслава Демченка, першого заступника – Олександра Щуцького, ще одного заступника голови митниці Руслана Черкаського – усунули

Крім того, голова департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв сам написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, Фокус писав, про те, у кого і чому силовики проводили обшуки 1 лютого. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що обшуки та вручення підозр пройшли в межах раніше анонсованих ним "весняних посадок".

Раніше, 25 січня, повідомлялося, що детективи НАБУ затримали мера міста Рені Одеської області за хабар у $100 тисяч.