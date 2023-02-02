"Это только начало": Данилов анонсировал новые обыски и подозрения топ-чиновникам
По словам секретаря Совета нацбезопаности, Украина находится в начале пути очищения от людей, которые "забыли, что такое честь".
Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя масштабные обыски и вручение подозрений 1 февраля, заявил о том, что "это только начало". Об этом он сказал в эфире национального телемарафона 2 февраля.
"Это только начало активных действий и работы, которая отрабатывалась месяцами для того, чтобы собрать доказательную базу по всем этим элементам", — заявил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина стоит в начале "большого пути очищения" от чиновников и бизнесменов которые "забыли, что такое честь, государство страна" и занимались незаконной деятельность до войны и после полномасштабного вторжения.
Также Данилов подчеркнул, что в СНБО продолжают отслеживать связи с теми, на кого ранее наложили санкции.
"Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать тем людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается", — резюмировал Данилов.
Массовые обыски и вручения подозрений 1 февраля
2 февраля глава фракции "Слуга народа" Даваид Арахамия в своем телеграм-канале подвел итоги масштабных обысков 1 февраля в Украине.
Провели обыски:
- у руководства киевской налоговой;
- у Игоря Коломойского по делам "Укрнафты";
- у Арсена Авакова по закупке вертолетов;
- у Вадима Столара относительно информации об отмывании денег Медведчука.
Объявили подозрение:
- Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР";
- уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия;
- уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн;
- топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн;
- министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за убытки государству на 1,5 млрд грн;
- бывшему заму министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по разворовыванию имущества "Национальной кинотеки Украины";
- менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн.
Задержали:
- чиновника Одесской ОГА по подозрению во взяточничестве
- шпиона из "Укроборонпрома", который работал на российскую военную разведку
- банду "Лешего", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве
- организаторов пьяных вечеринок за издевательства над девушками.
Уволили:
- зампредседателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе
- первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника
- и.о. председателя Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя — Александра Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского — отстранили
Кроме того, врио главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев сам написал заявление на увольнение.
Напомним, Фокус писал, о том у кого и почему силовики проводили обыски 1 февраля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обыски и вручения подозрений прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок".
Ранее, 25 января, сообщалось, что детективы НАБУ задержали мэра города Рени Одесской области за взятку в $100 тысяч.