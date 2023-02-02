"Это только начало": Данилов анонсировал новые обыски и подозрения топ-чиновникам

По словам секретаря Совета нацбезопаности, Украина находится в начале пути очищения от людей, которые "забыли, что такое честь".

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Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя масштабные обыски и вручение подозрений 1 февраля, заявил о том, что "это только начало". Об этом он сказал в эфире национального телемарафона 2 февраля.

"Это только начало активных действий и работы, которая отрабатывалась месяцами для того, чтобы собрать доказательную базу по всем этим элементам", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина стоит в начале "большого пути очищения" от чиновников и бизнесменов которые "забыли, что такое честь, государство страна" и занимались незаконной деятельность до войны и после полномасштабного вторжения.

Также Данилов подчеркнул, что в СНБО продолжают отслеживать связи с теми, на кого ранее наложили санкции.

"Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать тем людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается", — резюмировал Данилов.

Массовые обыски и вручения подозрений 1 февраля

2 февраля глава фракции "Слуга народа" Даваид Арахамия в своем телеграм-канале подвел итоги масштабных обысков 1 февраля в Украине.

Провели обыски:

у руководства киевской налоговой;

у Игоря Коломойского по делам "Укрнафты";

у Арсена Авакова по закупке вертолетов;

у Вадима Столара относительно информации об отмывании денег Медведчука.

Объявили подозрение:

Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР";

уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия;

уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн;

топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн;

министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за убытки государству на 1,5 млрд грн;

бывшему заму министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по разворовыванию имущества "Национальной кинотеки Украины";

менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн.

Задержали:

чиновника Одесской ОГА по подозрению во взяточничестве

шпиона из "Укроборонпрома", который работал на российскую военную разведку

банду "Лешего", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве

организаторов пьяных вечеринок за издевательства над девушками.

Уволили:

зампредседателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе

первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника

и.о. председателя Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя — Александра Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского — отстранили

Кроме того, врио главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев сам написал заявление на увольнение.

Напомним, Фокус писал, о том у кого и почему силовики проводили обыски 1 февраля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обыски и вручения подозрений прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок".

Ранее, 25 января, сообщалось, что детективы НАБУ задержали мэра города Рени Одесской области за взятку в $100 тысяч.