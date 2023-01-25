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Политика

Махинации с землей и взятка в $100 тысяч: НАБУ задержало мэра города Рени (фото)

Игорь Плехов задержан мэр Рени задержание НАБУ коррупция взятка
Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки

Городского голову и депутата местного горсовета, как отмечают правоохранители, поймали "на горячем" при получении первого транша в размере $50 тысяч. НАБУ не раскрывает фамилию топ-политика, но речь, по информации СМИ, идет о мэре Рени Игоре Плехове.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали мэра одного из городов Одесской области, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным НАБУ, 24 января мэр одного из городов Одесской области был пойман "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды. Вместе с городским головой был задержан депутат местного горсовета.

"Чиновники потребовали $100 тысяч за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша в размере $50 тысяч их разоблачили", — говорится в пресс-релизе НАБУ.

Мэр одного из городов и депутат местного горсовета были задержаны правоохранителями в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас, как отмечают в НАБУ, решается вопрос об объявлении им подозрения.

Игорь Плехов Рени мэр задержание НАБУ коррупция взятка Fullscreen
Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки
Игорь Плехов Рени мэр задержание НАБУ коррупция взятка Fullscreen
Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки
Игорь Плехов Рени мэр задержание НАБУ коррупция взятка Fullscreen
Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки
Игорь Плехов Рени мэр задержание НАБУ коррупция взятка
Игорь Плехов Рени мэр задержание НАБУ коррупция взятка
Игорь Плехов Рени мэр задержание НАБУ коррупция взятка

Пресс-центр силового ведомства не называет фамилию задержанного мэра. Издание "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, утверждает, что речь идет о городском голове города Рени Игоре Плехове. "Думская" также сообщает, что мэра и местного депутата разоблачили при получении первого транша взятки.

Эту же информацию подтверждает Центр противодействия коррупции. В организации напоминают, что Игорь Плехов выиграл местные выборы в городе Рени, выдвигая свою кандидатуру от партии "За Майбутнє".

На момент публикации материала пресс-служба Ренийского горсовета никак не комментировала информацию о задержании мэра Игоря Плехова и одного из местных депутатов.

Игорь Плехов мэр Рени городской голова Fullscreen
Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки в размере $50 тысяч

Отметим, что 21 января в СМИ появилась информация о задержании замглавы Минрегиона Василия Лозинского, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и вымогательстве неправомерной выгоды. Заместитель профильного министра, по данным журналистов, фигурирует в производстве о закупке генераторов, а сумма взятки составляет $400 тысяч.

На следующий день, 22 января, НАБУ официально подтвердило факт задержания Василия Лозинского. Замглавы Минрегиона, как утверждают детективы, входил в состав ОПГ, которая занималась разворовыванием бюджетных средств.

Вечером 24 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Василия Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам обвиняемый замглавы Минрегиона заявлял, что не согласен с подозрением и отрицал факт получения взятки в $400 тысяч.