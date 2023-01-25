Махинации с землей и взятка в $100 тысяч: НАБУ задержало мэра города Рени (фото)

Городского голову и депутата местного горсовета, как отмечают правоохранители, поймали "на горячем" при получении первого транша в размере $50 тысяч. НАБУ не раскрывает фамилию топ-политика, но речь, по информации СМИ, идет о мэре Рени Игоре Плехове.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали мэра одного из городов Одесской области, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным НАБУ, 24 января мэр одного из городов Одесской области был пойман "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды. Вместе с городским головой был задержан депутат местного горсовета.

"Чиновники потребовали $100 тысяч за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша в размере $50 тысяч их разоблачили", — говорится в пресс-релизе НАБУ.

Мэр одного из городов и депутат местного горсовета были задержаны правоохранителями в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас, как отмечают в НАБУ, решается вопрос об объявлении им подозрения.

[ + – ] Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки [ + – ] Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки [ + – ] Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки

Пресс-центр силового ведомства не называет фамилию задержанного мэра. Издание "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, утверждает, что речь идет о городском голове города Рени Игоре Плехове. "Думская" также сообщает, что мэра и местного депутата разоблачили при получении первого транша взятки.

Эту же информацию подтверждает Центр противодействия коррупции. В организации напоминают, что Игорь Плехов выиграл местные выборы в городе Рени, выдвигая свою кандидатуру от партии "За Майбутнє".

На момент публикации материала пресс-служба Ренийского горсовета никак не комментировала информацию о задержании мэра Игоря Плехова и одного из местных депутатов.

[ + – ] Мэр Рени Игорь Плехов задержан при получении взятки в размере $50 тысяч

Отметим, что 21 января в СМИ появилась информация о задержании замглавы Минрегиона Василия Лозинского, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и вымогательстве неправомерной выгоды. Заместитель профильного министра, по данным журналистов, фигурирует в производстве о закупке генераторов, а сумма взятки составляет $400 тысяч.

На следующий день, 22 января, НАБУ официально подтвердило факт задержания Василия Лозинского. Замглавы Минрегиона, как утверждают детективы, входил в состав ОПГ, которая занималась разворовыванием бюджетных средств.

Вечером 24 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Василия Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам обвиняемый замглавы Минрегиона заявлял, что не согласен с подозрением и отрицал факт получения взятки в $400 тысяч.