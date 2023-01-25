Махінації із землею та хабар у $100 тисяч: НАБУ затримало мера міста Рені (фото)

Міського голову й депутата місцевої міськради, як зазначають правоохоронці, спіймали "на гарячому" під час отримання першого траншу в розмірі $50 тисяч. НАБУ не розкриває прізвище топполітика, але йдеться, за інформацією ЗМІ, про мера Рені Ігора Плехова.

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Детективи Національного антикорупційного бюро викрили та затримали мера одного з міст Одеської області, якого підозрюють у вимаганні хабара. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними НАБУ, 24 січня мера одного з міст Одеської області спіймали "на гарячому" під час отримання частини неправомірної вигоди. Разом із міським головою затримали депутата місцевої міськради.

"Чиновники вимагали $100 тисяч за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Під час отримання першого траншу в розмірі $50 тисяч їх викрили", — йдеться в пресрелізі НАБУ.

Мера одного з міст і депутата місцевої міськради правоохоронці затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі, як зазначають у НАБУ, вирішується питання про оголошення їм підозри.

[ + – ] Мер Рені Ігор Плехов затриманий під час отримання хабара [ + – ] Мер Рені Ігор Плехов затриманий під час отримання хабара [ + – ] Мер Рені Ігор Плехов затриманий під час отримання хабара

Пресцентр силового відомства не називає прізвище затриманого мера. Видання "РБК-Україна", посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, стверджує, що йдеться про міського голову міста Рені Ігоря Плехова. "Думська" також повідомляє, що мера та місцевого депутата викрили під час отримання першого траншу хабара.

Цю інформацію підтверджує Центр протидії корупції. В організації нагадують, що Ігор Плехов виграв місцеві вибори в місті Рені, висуючи свою кандидатуру від партії "За Майбутнє".

На момент публікації матеріалу пресслужба Ренійської міськради ніяк не коментувала інформацію про затримання мера Ігоря Плехова й одного з місцевих депутатів.

[ + – ] Мер Рені Ігор Плехов затриманий під час отримання хабара в розмірі $50 тисяч

Зазначимо, що 21 січня в ЗМІ з'явилася інформація про затримання заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського, якого звинувачують у зловживанні повноваженнями та здирництві неправомірної вигоди. Заступник профільного міністра, за даними журналістів, фігурує в провадженні про закупівлю генераторів, а сума хабара становить 400 тисяч доларів.

Наступного дня, 22 січня, НАБУ офіційно підтвердило факт затримання Василя Лозинського. Заступник голови Мінрегіону, як стверджують детективи, входив до складу ОЗУ, яка займалася розкраданням бюджетних коштів.

Увечері 24 січня Вищий антикорупційний суд України обрав для Василя Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Сам обвинувачений заступник голови Мінрегіону заявляв, що не згоден із підозрою та заперечував факт отримання хабара в $400 тисяч.