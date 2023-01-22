"Входив до складу ОЗУ": в НАБУ розкрили деталі затримання заступника голови Мінрегіону (фото)

Правоохоронці стверджують, що у схемі розкрадання коштів брали участь чиновники з центральних та регіональних органів влади. Сума збитків оцінюється у 280 млн гривень.

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Співробітники НАБУ та САП припинили діяльність організованого злочинного угруповання щодо розкрадання бюджетних коштів. До складу ОЗУ входив заступник голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, який отримав хабар у розмірі 400 000 доларів США, повідомляє пресслужба НАБУ.

Хоча ім'я чиновника, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у великому розмірі, не називають у цьому повідомленні, Фокус уже писав про те, що в Мінінфраструктурі 21 січня заявили про проведення обшуку та затримання Василя Лозинського.

У повідомленні пресслужби НАБУ сказано, що співробітники Бюро спільно із співробітниками САП припинили діяльність ОЗУ щодо розкрадання бюджетних коштів. До складу цього ОЗУ входив заступник голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, який був затриманий під час отримання хабара у розмірі 400 тисяч доларів. Ці гроші чиновник отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Попередньо підозрюваному чиновнику висунуто звинувачення відповідно до ч.4 ст.368 та ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Ще влітку минулого року Кабінет міністрів України виділив 1,68 млрд. гривень, у тому числі і для закупівлі обладнання та техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла та водопостачання у зимовий період через руйнування об'єктів критичної інфраструктури.

Слідство встановило, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішила присвоїти частину цих грошей. Для реалізації цього плану чиновники вступили в змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлю техніки та обладнання за завищеною майже на 280 млн гривень вартості із заздалегідь визначеними суб'єктами підприємницької діяльності. Як з'ясувало слідство, підприємці мали за це передати чиновникам як винагороду суму 400 000 доларів США.

Наразі детективи НАБУ проводять слідчі дії, щоб встановити особи всіх учасників ОЗУ з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

В операції з викриття ОЗУ взяли участь понад 150 співробітників НАБУ, які провели низку обшуків, і в офісі підприємців знайшли та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисяч доларів.

У повідомленні також сказано, що в ніч проти 22 січня було затримано одного з учасників ОЗУ, який намагався виїхати з України. Слідчі дії продовжуються.

Фокус уже писав про те, що на початку січня цього року СБУ повідомила про затримання заступника керівника Одеської ОВА, якого підозрюють у вимаганні хабара. Під час обшуку у підозрюваного виявили 45 тисяч доларів, понад 21 тисячу євро, а також золоті зливки.

Фокус також писав про те, що в листопаді минулого року у Києві затримали керівників оперної студії Музичної академії ім. Чайковського за вимагання хабара у розмірі 160 тисяч гривень.