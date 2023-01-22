"Входил в состав ОПГ": в НАБУ раскрыли детали задержания замглавы Минрегиона (фото)

Правоохранители утверждают, что в схеме по разворовыванию средств участвовали чиновники из центральных и региональных органов власти. Сумма ущерба оценивается в 280 млн гривен.

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Сотрудники НАБУ и САП прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав данной ОПГ входил заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, который получил взятку в размере 400 000 долларов США, сообщает пресс-служба НАБУ.

Хотя имя чиновника, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, не называют в данном сообщении, Фокус уже писал о том, что в Мининфраструктуры 21 января заявили о проведении обыска и задержании Василия Лозинского.

В сообщении пресс-службы НАБУ сказано, что сотрудники Бюро совместно с сотрудниками САП прекратили деятельность ОПГ по хищению бюджетных средств. В состав данной ОПГ входил заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, который был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч долларов. Эти деньги чиновник получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Предварительно подозреваемому чиновнику предъявлены обвинения согласно ч.4 ст.368 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Еще летом прошлого года Кабинет министров Украины выделил 1,68 млрд гривен, в том числе и для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за разрушений объектов критической инфраструктуры.

Следствие установило, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть этих денег. Для реализации этого плана чиновники вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках техники и оборудования по завышенной почти на 280 млн гривен стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. Как выяснило следствие, предприниматели должны были за это передать чиновникам в качестве вознаграждения сумму в 400 000 долларов США.

Сейчас детективы НАБУ проводят следственные действия, чтобы установить личности всех участников ОПГ с целью привлечь их к уголовной ответственности.

В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ, которые провели ряд обысков, и в офисе предпринимателей нашли и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысяч долларов.

В сообщении также сказано, что в ночь на 22 января был задержан один из участников ОПГ, который пытался выехать из Украины. Следственные действия продолжаются.

Фокус уже писал о том, что в начале января этого года СБУ сообщила о задержании заместителя руководителя Одесской ОВА, которого подозревают в вымогательстве взятки. При обыске у подозреваемого выявили 45 тысяч долларов, более 21 тысячи евро, а также золотые слитки.

Фокус также писал о том, что в ноябре прошлого года в Киеве задержали руководителей оперной студии Музыкальной академии им. Чайковского за вымогательство взятки в размере 160 тысяч гривен.