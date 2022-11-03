Взятка за аренду зала: в Киеве задержали руководителей консерватории (фото)

По данным следствия, проректор и директор оперной студии Музыкальной академии им. Чайковского вымогали материальное вознаграждение в размере 160 тыс. грн.

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В Киеве задержали проректора и директора оперной студии Национальной музыкальной академии им. Чайковского. По данным следствия, они получили взятку за аренду концертного зала. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, должностные лица консерватории, используя свое служебное положение, наладили преступную схему вымогательства денег за аренду помещений музыкальной академии, которые находятся в госсобственности, без заключения каких-либо договоров.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры, за один день аренды зала для съемок рекламного ролика чиновники потребовали 160 тыс. грн.

[ + – ] Задержание проректора и директора оперной студии

Передача денег проходила в два этапа. Во время получения второго транша в размере 2 тыс. долларов в одном из подвальных помещений консерватории должностных лиц задержали. В ходе обысков у чиновников изъяли еще 32 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Задержанным сообщено о подозрении и избирается мера пресечения.

[ + – ] Обыски у должностных лиц консерватории

За получение взятки проректору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Взяткодателю грозит наказание от 17 тысяч гривен штрафа до четырех лет тюрьмы.

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