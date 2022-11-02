Суд в России заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Сооснователей финансово-промышленной группы "Приват" обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн российской нефти на сумму более $400 млн.

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Вахитовский районный суд Казани в РФ 2 ноября заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", –– говорится в сообщении.

Как уточняется, сооснователей финансово-промышленной группы "Приват" обвиняют в присвоении 800 тыс. тонн нефти, поставленной российской нефтяной компанией "Татнефть", на сумму более $400 млн.

Издание "Бизнес Онлайн" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах пишет, что Коломойского заочно арестовали на 2 месяца с момента экстрадиции по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России, то есть по статье о присвоении или растрате.

Уголовное дело против Коломойского, а также его бизнес-партнеров Боголюбова, бывшего совладельца "УкрСибБанка" Александра Ярославского и главы правления "Укртатнафта" Павла Овчаренко в России возбудили в августе прошлого года.

По данным российского следствия, в 2007 году украинские бизнесмены незаконно присвоили более 800 тыс. тонн нефти на общую сумму более $400 млн. Как уточняется, ПАО "Татнефть" поставило нефть через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области.

ПАО "Укртатнафта" –– украинская нефтеперерабатывающая компания, один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине. Компания владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге.

Напомним, в начале сентября детективы НАБУ вручили подозрения восьми лицам из экс-топ-руководства компании "Укрнафта", которых подозревают незаконном завладении 13,3 млрд грн. В статусе подозреваемых также пребывает бывший глава правления Петер Ванхеке.

Детективы НАБУ также провели обыски у Игоря Коломойского в Буковеле. По данным журналистов, следственные действия связаны с делом о незаконном завладении имущества "Укрнафты" на сумму более 13 млрд гривен.