Суд у Росії заочно заарештував українських бізнесменів Коломойського та Боголюбова

Співзасновників фінансово-промислової групи "Приват" звинувачують у привласненні 800 тисяч тонн російської нафти на понад $400 млн.

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Вахітовський районний суд Казані в РФ 2 листопада заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини".

"У Вахітовському районному суді Казані обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з моменту екстрадиції на територію Російської Федерації Коломойського І.В., 1963 року народження, та Боголюбова Г.Б., 1962 року народження, яким органами попереднього розслідування пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 210, частиною 3 статті 33, частиною 4 статті 160 КК РФ", — ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, співзасновників фінансово-промислової групи "Приват" звинувачують у привласненні 800 тис. тонн нафти, наданої російською нафтовою компанією "Татнафта", на суму понад $400 млн.

Видання "Бізнес Онлайн" із посиланням на власні джерела в силових структурах пише, що Коломойського заочно заарештували на 2 місяці з моменту екстрадиції за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу Росії, тобто за статтею про присвоєння чи розтрату.

Кримінальну справу проти Коломойського, а також його бізнес-партнерів Боголюбова, колишнього співвласника "УкрСибБанку" Олександра Ярославського та голови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка в Росії порушили в серпні минулого року.

За даними російського слідства, 2007 року українські бізнесмени незаконно привласнили понад 800 тис. тонн нафти на загальну суму понад $400 млн. Як уточнюється, ПАТ "Татнафта" надало нафту через підприємства-посередники в резервуари нафтопереробного заводу ЗАТ "Укртатнафта" в Полтавській області.

ПАТ "Укртатнафта" — українська нафтопереробна компанія, один із найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Компанія володіє найбільшим нафтопереробним заводом країни, розташованим у Кременчуці.

Нагадаємо, на початку вересня детективи НАБУ вручили підозри вісьмом особам із колишнього топкерівництва компанії "Укрнафта", яких підозрюють у незаконному заволодінні 13,3 млрд грн. У статусі підозрюваних також перебуває колишній голова правління Петер Ванхеке.

Детективи НАБУ також провели обшуки в Ігоря Коломойського у Буковелі. За даними журналістів, слідчі дії пов'язані зі справою про незаконне заволодіння майном "Укрнафти" на суму понад 13 млрд гривень.