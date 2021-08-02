У Росії порушили кримінальну справу щодо Коломойського, — ЗМІ

Українського олігарха підозрюють у незаконному заволодінні нафтою на $4 мільярди.

Головне слідче управління МВС Росії в Татарстані порушило проти бізнесмена Ігоря Коломойського кримінальну справу за статтею російського кримінального кодексу "Організація злочинного співтовариства", повідомляє телеграм-канал Baza.

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За даними слідства, у 2007 році Коломойський разом з Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренком незаконно заволоділи татарстанською нафтою на суму в 4 мільярди доларів США.

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Gazeta.ru інформує, що мова про конфлікт навколо "Укртатнафти", створеної в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ.

55,7% акцій "Укртатнафти" належало підприємству "Татнафта", а також пов'язаним з нею структурам і уряду Татарстану.

Частка, що була в "Нафтогазу України" і структури групи "Приват" Коломойського і Боголюбова.

У 2007 році Татарстан втратив контроль над "Укртатнафтою", у наступному році "Татнафта" почала арбітражний розгляд проти України.

За підсумками судових розглядів, частка акціонерів з Татарстану зменшилася практично до нуля, а оперативний контроль над підприємством перейшов до структур, пов'язаних з групою "Приват".

У 2014 році міжнародний арбітраж у Парижі ухвалив, що Україна повинна виплатити "Татнафті" компенсацію в розмірі 144 мільйонів доларів. Україна подала апеляцію, проте у 2016 році Апеляційний суд Парижа відмовився скасувати рішення арбітражу.

Відповідно до російського законодавства, у разі, якщо вина українського олігарха буде доведена, то йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Зазначимо, на момент написання новини на сайті Головного управління МВС в Республіці Татарстан інформації про порушення такої кримінальної справи не було.

Раніше повідомлялося, що Ігор Коломойський заборгував 20 мільйонів доларів білоруському олігарху Миколі Вороб'ю.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи варто очікувати санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

Фокус повідомляв про те, що спеціальний представник Держдепу США в Україні у 2017-2019 роках Курт Волкер заявив, що США очікують продовження розслідування діяльності Ігоря Коломойського в Україні.