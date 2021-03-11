У США чекають, що Україна проведе розслідування щодо Коломойського, — Волкер

У Штатах, за словами дипломата, чекають продовження розслідування діяльності Коломойського у справі ПриватБанку.

Дипломат, директор Інституту Маккейна, спеціальний представник Держдепу США в Україні в 2017-2019 роках Курт Волкер заявив, що США чекають продовження розслідування діяльності Ігоря Коломойського в Україні. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Було очікування, що Україна зі свого боку зробить свою частину роботи, розслідуючи його кримінальну активність. Адже не секрет, що одне з питань, з яким він пов'язаний, це ПриватБанк, з якого були фактично вкрадені мільярди доларів вкладників", — заявив він.

На його думку, в американських політичних колах є очікування, що ПриватБанк буде утриманий від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.

Нагадаємо, 5 березня США ввели проти українського бізнесмена санкції, звинувативши його в корупційних діяннях — причому досить давніх. "Будучи главою Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, які підривали верховенство права та довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, враховуючи використання свого політичного впливу й офіційної влади для особистої вигоди", — так висловився на адресу Коломойського в особливій заяві Держсекретар США Ентоні Блінкен. Євросоюз, зі свого боку, підтримав американські санкції.

В Офісі президента заявили, що Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на шляху до деолігархізації. В ОП вважають, що "кожне справедливе рішення" в напрямку деолігархізації допомагає Україні "стати сильною і по-справжньому незалежною державою".

Фокус в окремому матеріалі розбирався за що могли ввести санкції проти Коломойського і розповідав про діяльність олігарха в останні кілька років.