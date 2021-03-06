Коломойский и США: за что ввели санкции против олигарха

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского обвинили в "большой коррупции" и в попытках "подорвать демократические процессы и институты в Украине". Претензии в адрес олигарха сформулировал в особом заявлении глава Госдепа США Энтони Блинкен.

За два дня до санкций

В среду, 3 марта, влиятельная британская газета Financial Times (крупнейшее бизнес-издание страны) опубликовала статью, касающуюся ситуации в Украине, под названием "Зеленский нападает на олигархов, чтобы угодить Байдену".

В материале анализируются последние действия официального Киева, которые касаются санкций в отношении украинских олигархов, в частности, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также высказываются предположения, что следующей "жертвой" Владимира Зеленского станет миллиардер Игорь Коломойский.

В пятницу, 5 марта стало известно, что США ввели против украинского бизнесмена санкции, обвинив его в коррупционных деяниях — причем достаточно давних. "Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессов управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", — так высказался в адрес Коломойского в особом заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фокус проследил за самыми яркими моментами публичной активности Игоря Коломойского за эти семь лет: с 2014 года до "пророческой" публикации в британской прессе.

Награда за "зеленых человечков"

В 2014 году, когда противостояние на Донбассе находилось в самой острой фазе, власти Днепропетровской области во главе с бизнесменом Игорем Коломойским, который на тот момент был губернатором региона, предложили от тысячи долларов за сдачу оружия, а за передачу властям "российских наемников" – 10 тысяч долларов за каждого "зеленого человечка". Об этом сообщил в Facebook Борис Филатов, бывший тогда заместителем Коломойского.

"У нас есть предложение. За каждый возвращенный ствол выплачивается вознаграждение: за автомат – 1000 долларов США, пулемет – 1500 долларов, гранатомет – 2000 долларов. За каждого переданного "зеленого человечка", он же наемник, ступивший на нашу общую землю и пытающийся столкнуть нас в братоубийственной войне – вознаграждение 10000 долларов США. За каждое освобожденное здание, переданное местной власти и под охрану спецроты "Донбасс" батальона "Днепр" – вознаграждение 200 000 долларов США", – писал тогда Филатов.

На сегодняшний день пост в соцсети не сохранился, но его скриншот остался.

[ + – ] Сообщение Бориса Филатова

"Два шизофреника"

Коломойский в те годы неоднократно подчеркивал свою приверженность идеалам Майдана, порой беспощадно ругая беглого президента Украины Виктора Януковича и российского лидера Владимира Путина. Так, в марте 2014 года, на встрече с активом Днепропетровской области он назвал их "шизофрениками".

"Мне непонятно, как украинцы и русские могут воевать. Учитывая, я скажу недипломатично, шизофрению второго оппонента. У нас был один большой шизофреник, а там – шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года может довести мир до катастрофы", – высказал свою точку зрения Коломойский.

[ + – ] Выступление Коломойского - видео

"Наезд" Следкома РФ и отказ Интерпола

21 июня 2014 года Следственный комитет РФ объявил Игоря Коломойского в международный розыск. Вместе с ним в розыск был объявлен и глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Коломойский и Аваков обвиняются в организации ряда преступлений: убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, похищении людей", – сообщала пресс-служба ведомства.

Позже Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте миллиардера. 1 августа того же года Генеральная прокуратура РФ направила в Интерпол документы для международного розыска Коломойского.

Однако Интерпол отказал России в этой просьбе. Как рассказал и.о. руководителя управления Следственного комитета РФ Александр Дрыманов, "коллеги из Интерпола отказались по Коломойскому, сказав, что это связано с политическими событиями".

"Уникальный проходимец"

В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами назвал Игоря Коломойского "уникальным проходимцем", который "кинул" российского миллиардера Романа Абрамовича.

"Уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха Абрамовича надул два или три года назад. Как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, "кинул", – такую характеристику давал тогда украинскому олигарху российский президент.

[ + – ] Путин о Коломойском - видео

Тройное гражданство

В октябре 2014-го глава Днепропетровской области Игорь Коломойский признался, что имеет кроме украинского еще два иностранных гражданства. В сюжете программы "Схемы" губернатор объяснил, почему это, по его мнению, не является нарушением — ибо "закон запрещает двойное гражданство, а тройное – нет".

Коломойский подтвердил, что кроме украинского имеет еще паспорта Израиля и Кипра.

[ + – ] Коломойский о своих "дополнительных" гражданствах

В тройке "самых влиятельных"

В конце 2014 года рейтинг влиятельных украинцев журнала "Фокус" возглавил президент Петр Порошенко, на втором месте оказался Игорь Коломойский.

Полностью первая десятка рейтинга самых влиятельных украинцев от журнала "Фокус" в том году выглядела так:

Петр Порошенко, Президент Украины

Игорь Коломойский, глава Днепропетровской ОГА, совладелец группы «Приват»

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины

Ринат Ахметов, совладелец группы компаний SCM

Арсен Аваков, министр внутренних дел

Дмитрий Фирташ, собственник холдинга DF, Глава Федерации работодателей Украины

Сергей Лёвочкин, народный депутат (Оппозиционный блок)

Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны

Виктор Пинчук, основатель компании East One и Фонда Виктора Пинчука

Борис Ложкин, глава Администрации президента

[ + – ] Рейтинг журнала "Фокус"

Коломойский и США

С Соединенными Штатами у украинского олигарха складывались не самые хорошие отношения. В основном, конфликты возникали в сфере бизнеса. Так, в начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management являются крупнейшими игроками на рынке офисной недвижимости США. По данным Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.

Утверждается, что партнерами Коломойского в США являются выходцы из еврейской общины штата Флорида Мордехай Корф и Ури Лейбер.

В начале прошлого года стало известно, что Коломойский находится под следствием Федерального большого жюри США. Олигарха подозревали в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие, был отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

В августе 2020 года в окружной суд Южной Флориды Минюстом США были поданы два гражданских иска о конфискации у Коломойского собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас). Утверждалось, что она была приобретена с использованием средств, выведенных из ПриватБанка в Украине.

А 30 декабря Минюст США подал в тот же суд третий иск с требованием конфисковать недвижимость, принадлежащую Коломойскому. Подлежащее конфискации здание расположено в городе Кливленде (штат Огайо). Представители Минюста США посчитали, что эту недвижимость приобрели на выведенные из ПриватБанка деньги.

Национализация ПриватБанка

В декабре 2016 года Кабмин Украины принял решение о переходе 100% акций Приватбанка в собственность государства. На Приватбанк, главным акционером которого являлся Игорь Коломойский, приходилась на то время треть всех депозитов физических лиц Украины.

"Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, Правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности про переход ПАО Приватбанк в стопроцентную государственную собственность", – говорилось в сообщении правительства.

В день окончания процесса национализации президент Порошенко выступил со специальным телеобращением.

"Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам Приватбанка неприкосновенность и целостность их денег. В основе нашего решения – спасение банка и гарантирование права собственности на свои финансовые ресурсы для всех, кто разместил их в этом учреждении", – сказал тогда президент.

Поддержал национализацию Приватбанка и Международный валютный фонд.

"Сегодняшнее решение украинских властей национализировать Приватбанк является важным шагом в их усилиях по сохранению финансовой стабильности", – заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Олигарх и шоумен

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в преддверии последних президентских выборов в Украине, на которых Владимир Зеленский с сенсационным отрывом победил Петра Порошенко, всячески отрицал, что руководитель "Квартала 95" является его креатурой.

По его словам, Зеленский для него – символ смены поколений, а не способ взять реванш за национализацию ПриватБанка.

Отвечая на вопрос журналиста, являются ли для него выборы президента шансом взять реванш в ситуации с Приватом, Коломойский сказал: "Нет, это вообще не связанные вещи, у нас нет вопроса мести. Для меня Зеленский – это не персоналия, это — символ смены поколений".

Однако когда Владимир Зеленский занял пост главы государства, Коломойский начал выигрывать суды по делу Приватбанка. Так, Окружной административный суд Киева признал национализацию кредитного учреждения незаконной. В свою очередь, Киевский апелляционный суд не позволил распродать арестованные активы Коломойского.

Предприятия группы "Приват" получили скидку на украинскую электроэнергию, а в сентябре Верховная Рада разрешила поставки электроэнергии из России и Белоруссии, что тоже было выгодно для бизнеса Коломойского.

Бывший глава Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил в Facebook, что Окружной админсуд Киева установил льготные тарифы для заводов, связанных с Игорем Коломойским.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Игоря Валерьевича с решением Окружного административного суда Киева о фактическом установлении льготных тарифов на электроэнергию путем отмены тарифа "Укрэнерго". Заводы группы "Приват" по решению судов единственные, кто не будет платить тариф и будут подрывать всю энергетическую отрасль. Решение суда касается только Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОК, а также Днепроазота", – написал он.

[ + – ] Сообщение Дмитрия Вовка

[ + – ] Зеленский и Коломойский

Конец "цветочно-букетного" периода

Усиление влияния Коломойского насторожило западных партнеров Украины. Так, персональный адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани был возмущен тем, что Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?" — поинтересовался Джулиани в Twitter.

[ + – ] Сообщение Рудольфа Джулиани

Против связей Зеленского и Коломойского выступили и в МВФ. Фонд отказался предоставлять финансовую помощь Украине из-за опасений, что расследование по выводу денег из Приватбанка не доведут до конца.

"Фонд выявил тотальную коррупцию и доминирование олигархов в значительной части экономики", – заявил руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден.

Финальным аккордом стало принятие Верховной Радой в мае 2020 года так называемого "антиколомойского закона", который, вроде бы, и предполагает денежную компенсацию владельцам отторгнутых банков, однако Игорь Коломойский вряд ли сможет на нее претендовать.

Дело в том, что при присуждении возмещения бывшие владельцы не освобождаются от ответственности за мошенничество. А по оценкам международного консалтингового агентства Kroll, прежние владельцы вывели из Приватбанка перед национализацией минимум $5,5 млрд.

Также размер упущенной владельцем банка выгоды устанавливается лишь на основе экспертизы международной аудиторской компании, а не в процессе прямых переговоров бывших владельцев и правительства, поэтому и речи быть не может о договоренности "между своими".

Нашумевшая статья в "Finantial Times"

Журналист Роман Олеарчик (автор статьи "Зеленский нападает на олигархов, чтобы угодить Байдену", вышедшей в Financial Times) в первых строках материала высказал предположение, что принятое в январе 2021 года президентом Владимиром Зеленским решение о закрытии трех телевизионных каналов порождает надежды на то, что глава государства готовится к более масштабной атаке на влиятельных олигархов страны.

"Зеленский, бывший комический актер, был избран президентом, поскольку пообещал "сломать систему" государственной власти, захваченной горсткой олигархов, однако до последнего времени он отказывался с ними бороться", – напоминает журналист.

В доказательство своих слов, Роман Олеарчик приводит следующие утверждения:

Правительство игнорировало требования МВФ о предъявлении обвинений уголовного характера владельцу металлургических предприятий и медийному магнату Игорю Коломойскому, по поводу его предполагаемого участия в одной из крупнейших в Европе мошеннических афер в банковской сфере.

Приватбанк, крупнейший кредитор Украины, принадлежавший Коломойскому и его деловому партнеру, должен был быть национализирован в 2016 году и рекапитализирован в размере 7% украинского объема производства после того, как регуляторы обнаружили дыру в его счетах в размере 5,5 миллиарда долларов.

Журналист пишет, что Игорь Коломойский и телеканалы, принадлежащие олигарху, поддерживали предвыборную кампанию Зеленского, и сегодня миллиардер может рассчитывать на лояльность десятков депутатов парламента, которые номинально являются членами президентской партии.

Однако, отмечает Роман Олеарчик, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против трех бывших руководителей Приватбанка, после чего возникли ожидания, что следующими в этом списке могут оказаться Коломойский и его партнеры.

"Предпринятые действия, скорее всего, будут положительно восприняты новой американской администрацией. В отношении Коломойского ФБР проводит расследование, целью которого является установление каналов вывода активов через коммерческие и промышленные организации", – говорится в материале.

Последний "удар" со стороны США

В пятницу, 5 марта появилось сообщение о том, что США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Такое решение было принято якобы из-за его "причастности к большой коррупции". Об этом сообщается на официальном сайте посольства США в Украине.

[ + – ] Сообщение посольства США

Решения СНБО и намеки Авакова

На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется заслушать отчеты Генпрокуратуры, СБУ И МВД в отношении дел, касающихся дезертирства и госизмены. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на новых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приниматься решения о введении санкций против "врагов Украины и коллаборантов", однако это не следует расценивать как борьбу с инакомыслием.

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите… Я думаю, что тот, кто понимает, что выбрана правильная стратегия, будет удовлетворен", – сказал Аваков.

[ + – ] Выступление Арсена Авакова

Чем обернутся события на самом деле, остается только гадать. Президент Владимир Зеленский в последнее время удивляет неординарными решениями. Как новый стиль работы главы государства может отразиться на Игоре Коломойском, покажет время.

Напомним, что ранее под санкции США попал нардеп Александр Дубинский, обвиненный во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов и исключенный позднее из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.