Коломойський і США: за що ввели санкції проти олігарха

Українського бізнесмена Ігоря Коломойського звинуватили у"великій корупції" та у спробах "підірвати демократичні процеси та інститути в Україні". Претензії на адресу олігарха сформулював в особливій заяві голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

За два дні до санкцій

У середу, 3 березня, впливова британська газета Financial Times (найбільше бізнес-видання країни) опублікувала статтю, що стосується ситуації в Україні, під назвою "Зеленський нападає на олігархів, щоб догодити Байдену".

У матеріалі аналізуються останні дії офіційного Києва, які стосуються санкцій щодо українських олігархів, зокрема, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також висловлюються припущення, що наступною "жертвою" Володимира Зеленського стане мільярдер Ігор Коломойський.

У п'ятницю, 5 березня стало відомо, що США ввели проти українського бізнесмена санкції, звинувативши його в корупційних діяннях — до того ж досить давніх. "Будучи головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 до 2015 року, Коломойський брав участь в корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів та процесів управління, зокрема використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди", — так висловився на адресу Коломойського в особливій заяві Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Фокус простежив за найяскравішими моментами публічної активності Ігоря Коломойського за ці сім років: з 2014 року до "пророчої" публікації у британській пресі.

Нагорода за "зелених чоловічків"

У 2014 році, коли протистояння на Донбасі перебувало у найгострішій фазі, влада Дніпропетровської області на чолі з бізнесменом Ігорем Коломойським, який на той момент був губернатором регіону, запропонували від тисячі доларів за здачу зброї, а за передачу владі "російських найманців" — 10 тисяч доларів за кожного "зеленого чоловічка". Про це повідомив у Facebook Борис Філатов, який був тоді заступником Коломойського.

"У нас є пропозиція. За кожен повернутий ствол виплачується винагорода: за автомат — 1000 доларів США, кулемет — 1500 доларів, гранатомет — 2000 доларів. За кожного переданого "зеленого чоловічка", він же найманець, який ступив на нашу спільну землю і намагається зіштовхнути нас у братовбивчій війні — винагорода 10000 доларів США. За кожну звільнену будівлю, передану місцевій владі та під охорону спецроти "Донбас" батальйону "Дніпро" — винагорода 200 000 доларів США", — писав тоді Філатов.

На сьогодні пост у соцмережі не зберігся, але його скріншот залишився.

[ + – ] Повідомлення Бориса Філатова

"Два шизофреніка"

Коломойський в ті роки неодноразово підкреслював свою прихильність до ідеалів Майдану, часом нещадно лаючи президента-утікача України Віктора Януковича і російського лідера Володимира Путіна. Так, у березні 2014 року, на зустрічі з активом Дніпропетровської області він назвав їх "шизофреніками".

"Мені незрозуміло, як українці і росіяни можуть воювати. З огляду на, я скажу недипломатично, шизофренію другого опонента. У нас був один великий шизофренік, а там — шизофренік маленького росту. Він повністю неадекватний, повністю зійшов з розуму. Його месіанство, відновлення Російської імперії 1913 року або СРСР 1991 року може довести світ до катастрофи", — висловив свою точку зору Коломойський.

[ + – ] Виступ Коломойського — відео

"Наїзд" Слідкому РФ та відмова Інтерполу

21 червня 2014 року Слідчий комітет РФ оголосив Ігоря Коломойського в міжнародний розшук. Разом з ним в розшук був оголошений і голова МВС України Арсен Аваков.

"Коломойський і Аваков звинувачуються в організації ряду злочинів: убивств, застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни, перешкоджання професійній діяльності журналістів, викрадення людей", — повідомляла прес-служба відомства.

Пізніше Басманний районний суд Москви виніс рішення про заочний арешт мільярдера. 1 серпня того ж року Генеральна прокуратура РФ направила в Інтерпол документи для міжнародного розшуку Коломойського.

Однак Інтерпол відмовив Росії у цьому проханні. Як розповів в.о. керівника управління Слідчого комітету РФ Олександр Дриманов, "колеги з Інтерполу відмовилися щодо Коломойського, сказавши, що це пов'язано з політичними подіями".

"Унікальний пройдисвіт"

У березні 2014 року президент РФ Володимир Путін на зустрічі з журналістами назвав Ігоря Коломойського "унікальним пройдисвітом", який "кинув" російського мільярдера Романа Абрамовича.

"Унікальний пройдисвіт. Він навіть нашого олігарха Абрамовича надув два чи три роки тому. Як кажуть у нас в колах освіченої інтелігенції, "кинув", — таку характеристику давав тоді українському олігарху російський президент.

[ + – ] Путін про Коломойського — відео

Потрійне громадянство

У жовтні 2014-го голова Дніпропетровської області Ігор Коломойський зізнався, що має крім українського ще два іноземні громадянства. У сюжеті програми "Схеми" губернатор пояснив, чому це, на його думку, не є порушенням — бо "закон забороняє подвійне громадянство, а потрійне — ні".

Коломойський підтвердив, що крім українського має ще паспорта Ізраїлю та Кіпру.

[ + – ] Коломойський про свої "додаткових" громадянство

У трійці "найвпливовіших"

Наприкінці 2014 року рейтинг впливових українців журналу "Фокус" очолив президент Петро Порошенко, на другому місці опинився Ігор Коломойський.

Повністю перша десятка рейтингу найвпливовіших українців від журналу "Фокус" того року виглядала так:

Петро Порошенко, Президент України;

Ігор Коломойський, голова Дніпропетровської ОДА, співвласник групи «Приват»;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України;

Рінат Ахметов, співвласник групи компаній SCM;

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ;

Дмитро Фірташ, власник холдингу DF, Голова Федерації роботодавців України;

Сергій Льовочкін, народний депутат (Опозиційний блок);

Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки та оборони;

Віктор Пінчук, засновник компанії East One та Фонду Віктора Пінчука;

Борис Ложкін, глава Адміністрації президента.

[ + – ] Рейтинг журналу "Фокус"

Коломойський і США

Зі Сполученими Штатами в українського олігарха складалися не найкращі стосунки. Переважно, конфлікти виникали в сфері бізнесу. Так, на початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на ринку офісної нерухомості США. За даними Miami Herald, на скупку місцевих активів Optima витратила близько 250 млн доларів.

Стверджується, що партнерами Коломойського в США є вихідці з єврейської громади штату Флорида Мордехай Корф і Урі Лейбер.

На початку минулого року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством Федерального великого журі США. Олігарха підозрювали у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство, був готель на 484 номери у Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

У серпні 2020 року в окружний суд Південної Флориди Мін'юстом США подали два цивільних позови щодо конфіскації у Коломойського власності в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Стверджувалося, що її придбали з використанням коштів, виведених з ПриватБанку в Україні.

А 30 грудня Мін'юст США подав до того ж суду третій позов з вимогою конфіскувати нерухомість, що належить Коломойському. Підлягає конфіскації будівля розташована в місті Клівленді (штат Огайо). Представники Мін'юсту США вирішили, що цю нерухомість придбали на виведені з ПриватБанку гроші.

Націоналізація ПриватБанку

У грудні 2016 року Кабмін України прийняв рішення про перехід 100% акцій Приватбанку у власність держави. На Приватбанк, головним акціонером якого був Ігор Коломойський, припадала на той час третина всіх депозитів фізичних осіб України.

"Кабінет міністрів України на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки і оборони України, Уряд підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ Приватбанк у стовідсоткову державну власність", — йшлося у повідомленні уряду.

У день закінчення процесу націоналізації президент Порошенко виступив зі спеціальним телезверненням.

"Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність та цілісність їх грошей. В основі нашого рішення — порятунок банку і гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх в цій установі", — сказав тоді президент.

Підтримав націоналізацію Приватбанку і Міжнародний валютний фонд.

"Сьогоднішнє рішення української влади націоналізувати Приватбанк є важливим кроком в її зусиллях щодо збереження фінансової стабільності", — заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

Олігарх і шоумен

Український бізнесмен Ігор Коломойський напередодні останніх президентських виборів в Україні, на яких Володимир Зеленський з сенсаційним відривом переміг Петра Порошенка, всіляко заперечував, що керівник "Кварталу 95" є його креатурою.

За його словами, Зеленський для нього — символ зміни поколінь, а не спосіб взяти реванш за націоналізацію ПриватБанку.

Відповідаючи на питання журналіста, чи є для нього вибори президента шансом взяти реванш в ситуації з Приватом, Коломойський сказав: "Ні, це взагалі не пов'язані речі, у нас немає питання помсти. Для мене Зеленський — це не персоналія, це — символ зміни поколінь".

Однак коли Володимир Зеленський зайняв пост голови держави, Коломойський почав вигравати суди у справі Приватбанку. Так, Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію кредитної установи незаконною. Зі свого боку, Київський апеляційний суд не дозволив розпродати заарештовані активи Коломойського.

Підприємства групи "Приват" отримали знижку на українську електроенергію, а у вересні Верховна Рада дозволила поставки електроенергії з Росії та Білорусії, що теж було вигідно для бізнесу Коломойського.

Колишній голова Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк повідомив у Facebook, що Окружний адмінсуд Києва встановив пільгові тарифи для заводів, пов'язаних з Ігорем Коломойським.

"Користуючись нагодою, хотів би привітати Ігоря Валерійовича з рішенням Окружного адміністративного суду Києва про фактичне встановлення пільгових тарифів на електроенергію шляхом скасування тарифу "Укренерго". Заводи групи "Приват" за рішенням судів єдині, хто не платитиме тариф і підриватиме всю енергетичну галузь. Рішення суду стосується лише Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів, Марганецького та Покровського ГЗК, а також Дніпроазоту", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Дмитра Вовка

[ + – ] Зеленський і Коломойський

Кінець "квітково-букетного" періоду

Посилення впливу Коломойського насторожило західних партнерів України. Так, персональний адвокат тодішнього президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані був обурений тим, що Ігор Коломойський після приїзду в Україну погрожував двом американським громадянам.

"Як тільки він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?" — поцікавився Джуліані в Twitter.

[ + – ] Повідомлення Рудольфа Джуліані

Проти зв'язків Зеленського і Коломойського виступили і в МВФ. Фонд відмовився надавати фінансову допомогу Україні через побоювання, що розслідування щодо виведення грошей з ПриватБанку не доведуть до кінця.

"Фонд виявив тотальну корупцію і домінування олігархів у значній частині економіки", — заявив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Фінальним акордом стало прийняття Верховною Радою у травні 2020 року так званої "антиколомойського закону", який, начебто, і передбачає грошову компенсацію власникам відторгнутих банків, однак Ігор Коломойський навряд зможе на неї претендувати.

Справа у тому, що при присудженні відшкодування колишні власники не звільняються від відповідальності за шахрайство. А за оцінками міжнародного консалтингового агентства Kroll, колишні власники вивели з Приватбанку перед націоналізацією мінімум $5,5 млрд.

Також розмір упущеної власником банку вигоди встановлюється лише на основі експертизи міжнародної аудиторської компанії, а не в процесі прямих переговорів колишніх власників і уряду, тому і мови бути не може про домовленості "між своїми".

Гучна стаття у "Finantial Times"

Журналіст Роман Олеарчик (автор статті "Зеленський нападає на олігархів, щоб догодити Байдену", що вийшла у Financial Times) в перших рядках матеріалу висловив припущення, що прийняте у січні 2021 року президентом Володимиром Зеленським рішення про закриття трьох телевізійних каналів породжує надії на те, що голова держави готується до масштабнішої атаки на впливових олігархів країни.

"Зеленський, колишній комічний актор, був обраний президентом, оскільки пообіцяв" зламати систему "державної влади, захопленої жменькою олігархів, проте до останнього часу він відмовлявся з ними боротися", — нагадує журналіст.

На доказ своїх слів, Роман Олеарчик наводить такі твердження:

Уряд ігнорував вимоги МВФ про пред'явлення звинувачень кримінального характеру власнику металургійних підприємств і медійного магната Ігоря Коломойського, щодо його передбачуваної участі в одній з найбільших у Європі шахрайських афер у банківській сфері.

Приватбанк, найбільший кредитор України, що належав Коломойському і його діловому партнеру, повинен був бути націоналізований у 2016 році і рекапіталізований у розмірі 7% українського обсягу виробництва після того, як регулятори виявили діру в його рахунках розміром 5,5 мільярдів доларів.

Журналіст пише, що Ігор Коломойський і телеканали, що належать олігарху, підтримували передвиборчу кампанію Зеленського, і сьогодні мільярдер може розраховувати на лояльність десятків депутатів парламенту, які номінально є членами президентської партії.

Однак, зазначає Роман Олеарчик, минулого тижня Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення проти трьох колишніх керівників Приватбанку, після чого виникли очікування, що наступними у цьому списку можуть опинитися Коломойський та його партнери.

"Вжиті дії, швидше за все, позитивно сприйме нова американська адміністрація. Стосовно Коломойського ФБР проводить розслідування, метою якого є встановлення каналів виведення активів через комерційні та промислові організації", — йдеться в матеріалі.

Останній "удар" з боку США

У п'ятницю, 5 березня з'явилося повідомлення про те, що США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Таке рішення прийняли нібито через його "причетність до великої корупції". Про це повідомляється на офіційному сайті посольства США в Україні.

[ + – ] Повідомлення посольства США

Рішення РНБО і натяки Авакова

На наступному засіданні Ради нацбезпеки та оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ І МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на нових засіданнях Ради національної безпеки і оборони (РНБО) прийматимуться рішення про введення санкцій проти "ворогів України і колаборантів", однак це не слід розцінювати як боротьбу з інакомисленням.

"Будуть ще засідання РНБО. Ми опрацьовуємо деякі додаткові напрямки санкцій проти ворогів України і колаборантів. Я думаю, що ви їх побачите... Я думаю, що той, хто розуміє, що обрана правильна стратегія, буде задоволений", — сказав Аваков.

[ + – ] Виступ Арсена Авакова

Чим обернуться події насправді, залишається тільки гадати. Президент Володимир Зеленський останнім часом дивує неординарними рішеннями. Як новий стиль роботи голови держави може позначитися на Ігорі Коломойському, покаже час.

Нагадаємо, що раніше під санкції США потрапив нардеп Олександр Дубінський, звинувачений у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів і виключений пізніше з фракції "Слуги народу" у Верховній Раді.