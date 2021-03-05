"Украина благодарна": в ОП отреагировали на санкции США против Коломойского

У Зеленского считают, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает стране "стать сильным государством".

В Офисе президента заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути к деолигархизации.

Об этом в пятницу вечером, 5 марта, заявила пресс-служба ОП, комментируя введенные американской стороной санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского.

В Офисе президента отметили, что Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают мировые партнеры.

"Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский, – ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути", – отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности.

"Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения", – говорится в сообщении.

В ОП считают, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

Отметим, 5 марта США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Такое решение было принято якобы из-за его "причастности к большой коррупции".

В августе 2020 года в окружной суд Южной Флориды Минюстом США были поданы два гражданских иска о конфискации у Коломойского собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас). Утверждалось, что она была приобретена с использованием средств, выведенных из ПриватБанка в Украине.

30 декабря Минюст США подал в тот же суд третий иск с требованием конфисковать недвижимость, принадлежащую Коломойскому. Подлежащее конфискации здание расположено в городе Кливленде (штат Огайо). Представители Минюста США также считали, что эту недвижимость приобрели на выведенные из ПриватБанка деньги.