"Україна вдячна": в ОП відреагували на санкції США проти Коломойського

У Зеленського вважають, що "кожне справедливе рішення" у напрямку деолігархізації допомагає країні "стати сильною державою".

В Офісі президента заявили, що Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на шляху до деолігархізації.

Про це в п'ятницю ввечері, 5 березня, заявила прес-служба ОП, коментуючи введені американською стороною санкції стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського.

В Офісі президента зазначили, що Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи, і в цьому їй допомагають світові партнери.

"Менш ніж за два роки каденції він (президент Володимир Зеленський, — ред.) Зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму. Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху", — зазначили в ОП.

У Зеленського додали, що боротьба з олігархами лежить не тільки в площині кримінальної відповідальності.

"Це також створення умов в Україні, при яких бізнес розвиватиметься у прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення", — йдеться в повідомленні.

В ОП вважають, що "кожне справедливе рішення" в напрямку деолігархізації допомагає Україні "стати сильною і по-справжньому незалежною державою".

Зазначимо, 5 березня США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Таке рішення прийняли нібито через його "причетність до великої корупції".

У серпні 2020 року в окружний суд Південної Флориди Мін'юстом США подали два цивільних позови про конфіскацію у Коломойського власності в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Стверджувалося, що її придбали з використанням засобів, виведених з ПриватБанку в Україні.

30 грудня Мін'юст США подав до того ж суду третій позов з вимогою конфіскувати нерухомість, що належить Коломойському. Підлягає конфіскації будівля розташована в місті Клівленді (штат Огайо). Представники Мін'юсту США також вважали, що цю нерухомість придбали на виведені з ПриватБанку гроші.