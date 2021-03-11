В США ожидают, что Украина проведет расследование по Коломойскому, - Волкер

В Соединенных Штатах ожидают, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Госдепа США в Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер заявил, что США ожидают продолжения расследования деятельности Игоря Коломойского в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", — заявил он.

По его мнению, в американских политических кругах есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Напомним, 5 марта США ввели против украинского бизнесмена санкции, обвинив его в коррупционных деяниях — причем достаточно давних. "Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессов управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", — так высказался в адрес Коломойского в особом заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен. Евросоюз, в свою очередь, поддержал американские санкции.

В Офисе президента заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути к деолигархизации. В ОП считают, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

Фокус в отдельном материале разбирался за что могли ввести санкции против Коломойского и рассказывал о деятельности олигарха в последние несколько лет.