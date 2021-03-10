Евросоюз поддержал санкции США в отношении Коломойского

При этом в ЕС сомневаются, что смогут последовать примеру США, поскольку нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Евросоюз поддержал санкции США в отношении олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает Deutsche Welle.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", — говорит Стано.

Он подчеркнул о важности координации политики ЕС и США в вопросах, где имеются общие интересы.

Стано говорит, что во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале "ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мер, в частности по Восточной Европы".

При этом дипломат подчеркнул, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

В свою очередь член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Пятрас Ауштрявичюс заявил, что сомневается в том, что ЕС последует примеру США.

"Но даже если мы поднимем этот вопрос, то это покажет нашу решимость не соглашаться с теми ложными вещами, которые долго происходили в Украине, и в которые до сих пор вовлечены некоторые официальные лица. То есть, даже обсуждение этого будет очень правильным сигналом", — сказал Ауштрявичюс.

Напомним, 5 марта США ввели против украинского бизнесмена санкции, обвинив его в коррупционных деяниях — причем достаточно давних. "Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессов управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", — так высказался в адрес Коломойского в особом заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Офисе президента заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути к деолигархизации. В ОП считают, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

Фокус в отдельном материале разбирался за что могли ввести санкции против Коломойского и рассказывал о деятельности олигарха в последние несколько лет.