Євросоюз підтримав санкції США щодо Коломойського

При цьому в ЄС сумніваються, що зможуть взяти приклад США, оскільки немає "критерію, що дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Євросоюз підтримав санкції США щодо олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає Deutsche Welle.

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів ввести заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи в якості високопоставленого чиновника в українській владі", — говорить Стано.

Він підкреслив важливість координації політики ЄС і США в питаннях, де є спільні інтереси.

Стано каже, що під час останніх контактів між президентом США Джо Байденом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, а також за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена у засіданні Ради ЄС із закордонних справ в лютому "ЄС і США підкреслили важливість тісної координації наших відповідних політик і заходів, зокрема щодо Східної Європи".

При цьому дипломат підкреслив, що в санкційних режимах Євросоюзу, що стосуються України, немає "критерію, що дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Зі свого боку член делегації Європарламенту з асоціації з Україною Пятрас Ауштрявічюс заявив, що сумнівається у тому, що ЄС візьме приклад з США.

"Але навіть якщо ми піднімемо це питання, то це покаже нашу рішучість не погоджуватися з тими помилковими речами, які довго відбувалися в Україні, і в які досі залучені деякі офіційні особи. Тобто, навіть обговорення цього буде дуже правильним сигналом", — сказав Ауштрявічюс.

Нагадаємо, 5 березня США ввели проти українського бізнесмена санкції, звинувативши його в корупційних діяннях — до того ж досить давніх. "Будучи головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 до 2015 року, Коломойський брав участь в корупційних діяннях, які підривали верховенство права та довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди", — так висловився на адресу Коломойського в особливій заяві Держсекретар США Ентоні Блінкен.

В Офісі президента заявили, що Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на шляху до деолігархізації. В ОП вважають, що "кожне справедливе рішення" у напрямку деолігархізації допомагає Україні "стати сильною і по-справжньому незалежною державою".

Фокус в окремому матеріалі розбирався за що могли ввести санкції проти Коломойського і розповідав про діяльність олігарха в останні кілька років.