В России возбудили уголовное дело в отношении Коломойского, – СМИ

Украинского олигарха подозревают в незаконном завладении нефтью на $4 миллиарда.

Главное следственное управление МВД России по Татарстану возбудило в отношении бизнесмена Игоря Коломойского уголовное дело по статье российского уголовного кодекса "Организация преступного сообщества", сообщает телеграм-канал Baza.

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По данным следствия, в 2007 году Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко незаконно завладели татарстанской нефтью на сумму в 4 миллиарда долларов США.

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Gazeta.ru информирует, что речь идет о конфликте вокруг "Укртатнафты", созданной в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ.

55,7% акций "Укртатнафты" принадлежало предприятию "Татнефть", а также связанным с ней структурам и правительству Татарстана.

Оставшаяся доля была у "Нафтогаза Украины" и структуры группы "Приват" Коломойского и Боголюбова.

В 2007 году Татарстан потерял контроль над "Укртатнафтой", в следующем году "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины.

По итогам судебных разбирательств доля акционеров из Татарстана уменьшилась практически до нуля, а оперативный контроль над предприятием перешел к структурам, связанных с группой "Приват".

В 2014 году международный арбитраж в Париже постановил, что Украина должна выплатить "Татнефти" компенсацию в размере 144 миллионов долларов. Украина подала апелляцию, однако в 2016 году Апелляционный суд Парижа отказался отменить решение арбитража.

Согласно российскому законодательству, в случае, если вина украинского олигарха будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Отметим, на момент написания новости на сайте Главного управления МВД в Республике Татарстан информации о возбуждении такого уголовного дела не было.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский задолжал 20 миллионов долларов белорусскому олигарху Николаю Воробью.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать санкций против олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

Фокус сообщал о том, что специальный представитель Госдепа США в Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер заявил, что США ожидают продолжения расследования деятельности Игоря Коломойского в Украине.