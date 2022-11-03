Хабар за оренду залу: у Києві затримали керівників консерваторії (фото)

За даними слідства, проректор і директор оперної студії Музичної академії ім. Чайковського вимагали матеріальну винагороду в розмірі 160 тис. грн.

Related video

У Києві затримали проректора й директора оперної студії Національної музичної академії ім. Чайковського. За даними слідства, вони отримали хабар за оренду концертної зали. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадові особи консерваторії, використовуючи своє службове становище, налагодили злочинну схему здирництва грошей за оренду приміщень музичної академії, які перебувають у держвласності, без укладання будь-яких договорів.

Як уточнює пресслужба прокуратури, за один день оренди зали для зйомок рекламного ролика чиновники вимагали 160 тис. грн.

[ + – ] Затримання проректора й директора оперної студії

Передача грошей проходила у два етапи. Під час отримання другого траншу в розмірі 2 тис. доларів в одному з підвальних приміщень консерваторії посадових осіб затримали. Під час обшуків у чиновників вилучили ще 32 тис. доларів і 5 тис. євро.

Затриманим повідомили про підозру й обирають запобіжний захід.

[ + – ] Обшук у посадових осіб консерваторії

За одержання хабара проректору загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хабарнику загрожує покарання від 17 тисяч гривень штрафу до чотирьох років ув'язнення.

Нагадаємо, суд у Росії заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Співзасновників фінансово-промислової групи "Приват" звинувачують у привласненні 800 тисяч тонн російської нафти на понад $400 млн.

Раніше Фокус писав про те, що колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 грудня, за нього можна внести 523,2 мільйона гривень застави.