Идентифицированы 46 артиллеристов РФ, обстреливавших Харьков, — ГБР (фото)

Правоохранители нашли документы на освобожденной Харьковщине, благодаря которым удалось идентифицировать российских военных преступников.

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Работникам Государственного бюро расследований удалось идентифицировать около полусотни российских артиллеристов, обстреливавших город Харьков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

На освобожденной от оккупантов Харьковщине во время проведения стабилизационных мероприятий были найдены документы. Благодаря им удалось идентифицировать российских артиллеристов, которые из дальнобойной артиллерии уничтожали Харьков.

"В одном из домов, где находился штаб российских военных, ДБР нашло тайник с тайной документацией 138 мотострелковой бригады ВС РФ. Документы указывают, что именно это подразделение в начале вторжения было переброшено с полигона Курской области для продвижения на Харьков", — говорится в сообщении .

[ + – ] Фото: ДБР

Установлено, что военнослужащие указанной бригады, большинство из которых срочники, обстреливали город Харьков летом 2022 года. Больше всего тогда доставалось жилмассиву Северная Салтовка в Киевском районе города. Для обстрелов оккупанты использовали РСЗО "Град", самоходные установки "Акация" и т.д.

"Благодаря найденным документам удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138 мотострелковой бригады ВС РФ, номера оружия, которое за ними было закреплено, рапорты и многое другое, полезное для следствия информации", — отметили в ГБР.

Все найденные документы передали в СБУ.

В Харьковской области в результате вражеских ракетных ударов 29 декабря погибли два человека. Крылатые ракеты, выпущенные ВС РФ по региону, были нацелены на поражение объектов критической инфраструктуры.

Фокус также писал о том, что российские оккупанты обстреляли Харьков утром 28 декабря. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, прилет был в Слободском районе.