Ідентифіковано 46 артилеристів РФ, які обстрілювали Харків, - ДБР (фото)

Правоохоронці знайшли документи на звільненій Харківщині, завдяки яким вдалося ідентифікувати російських воєнних злочинців.

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Працівникам Державного бюро розслідувань вдалося ідентифікувати майже півсотні російських артилеристів, які обстрілювали місто Харків. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На звільненій від окупантів Харківщині під час проведення стабілізаційних заходів були знайдені сховані російські документи. Завдяки їм вдалося ідентифікувати російських артилеристів, які з далекобійної артилерії нищили Харків.

"В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади ЗС РФ. Документи вказують, що саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий з полігону Курської області для просування на Харків", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Фото: ДБР

Встановлено, що військовослужбовці вказаної бригади, більшість з яких строковики, обстрілювали місто Харків влітку 2022 року. Найбільше тоді діставалося житломасиву Північна Салтівка у Київському районі міста. Для обстрілів окупанти використовували РСЗВ "Град", самохідні установки "Акація" тощо.

"Завдяки знайденим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади ЗС РФ, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої, корисної для слідства інформації", — зазначили в ДБР.

Всі знайдені документи передали до СБУ.

У Харківській області внаслідок ворожих ракетних ударів 29 грудня загинули двоє людей. Крилаті ракети, які ЗС РФ випустили по регіону, були націлені на ураження об'єктів критичної інфраструктури.

Фокус також писав про те, що російські окупанти обстріляли Харків вранці 28 грудня. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, приліт був у Слобідському районі.