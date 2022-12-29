Під час атаки окупантів по Харківській області загинули люди: що відомо

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, один потерпілий пережив сам обстріл, але помер від отриманих травм у машині "швидкої допомоги" дорогою до лікарні.

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У Харківській області внаслідок ворожих ракетних ударів у четвер, 29 грудня, загинули двоє людей. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму офіційному телеграм-каналі.

За його словами, всі крилаті ракети, які російські військові випустили по регіону, були націлені на ураження об'єктів критичної інфраструктури.

"Внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення", — написав Синєгубов.

Він додав, що всіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої тяжкості.

Однак, як пізніше стало відомо з повідомлення Обласного центру екстреної медичної допомоги, один із поранених чоловіків помер у машині "швидкої допомоги".

Нагадаємо, 29 грудня сили ППО збили 54 із 69 запущених по Україні ракет. У військовому командуванні повідомили, що ЗС РФ запускали крилаті ракети морського та повітряного базування із зенітними ракетами до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.

Фокус також писав про те, що у Харкові вранці 28 грудня пролунали сильні вибухи через обстріл російської армії. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, приліт був у Слобідському районі. Місцеві пабліки писали про запуск снарядів із російського Бєлгорода.