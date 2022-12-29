Во время атаки оккупантов по Харьковской области погибли люди: что известно

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи один пострадавший пережил сам обстрел, но скончался от полученных травм в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

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В Харьковской области в результате вражеских ракетных ударов в четверг, 29 декабря, погибли два человека. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, все крылатые ракеты, которые российские военные выпустили по региону, были нацелены на поражение объектов критической инфраструктуры.

"В результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения", — написал Синегубов.

Он добавил, что всех пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Однако как позже стало известно из сообщения Областного центра экстренной медицинской помощи, один из раненых мужчин скончался в машине "скорой помощи".

Напомним, 29 декабря силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных по Украине ракет. В военном командовании сообщили, что ВС РФ запускали крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зенитными ракетами к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Фокус также писал о том, что в Харькове утром 28 декабря прогремели сильные взрывы из-за обстрелов российской армии. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, прилет был в Слободском районе. Местные паблики писали о запуске снарядов из российского Белгорода.